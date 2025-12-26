Yunanistan’ın Fokida bölgesindeki Vardousia Dağı’nda yürüyüşe çıkan 4 kişi, olumsuz hava koşulları sırasında meydana gelen çığda hayatını kaybetti. Arama kurtarma ekiplerinin köpekler ve dronlarla yürüttüğü çalışmalar sonucu cansız bedenlere Korakas Zirvesi yakınlarında ulaşıldı.

Vardousia Dağı’nda dün yürüyüşe çıkan 1’i kadın 4 kişi kayboldu. Yunan basınında yer alan haberlere göre grup, 2 bin 495 metre yükseklikteki Korakas Zirvesi’ne çıkarken gruptaki 3 kişinin yakınları, birkaç saat boyunca akrabalarına telefonla ulaşamadığı için kayıp ihbarında bulundu.

Bunun üzerine arama-kurtarma ekipleri olumsuz hava şartlarına rağmen kapsamlı bir operasyon başlattı. Operasyona 30’dan fazla itfaiyeci ve özel kurtarma ekibi mensubu katıldı.

ÇIĞ ALTINDA BULDULAR

Özel eğitimli köpekler ve dronların da kullanıldığı çalışmalarda ayak izlerinin tespit edilmesinin ardından 4 kişinin cansız bedenine çığ altında ulaşıldı.

İtfaiye yetkilileri, kayıp yürüyüşçülerden 2’sinin deneyimli dağcı olduğunu belirtirken, dağlık arazinin özellikle kötü hava şartlarında zorlu ve tehlikeli bir hale geldiğine dikkat çekti.

