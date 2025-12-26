Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğlerle Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu kapsamı genişletildi. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan 66 meslekte belgesi olmayanlar 12 ay sonra çalıştırılamayacak. Ustalık belgesi ve ilgili okul mezunları ise belirli şartlarla uygulamadan muaf tutulacak.

66 meslek için kritik değişiklik resmileşti. Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen mesleklere ilişkin 2019/1 ve 2021/1 sayılı tebliğlerde değişiklik yapılmasına dair tebliğler Resmi Gazete'de yayımlandı.

2019/1 sayılı tebliğde yapılan değişikliğe göre, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve aralarında ağır vasıta tecrübe sürücüsü, armürlü dokuma kumaş desen hazırlama elemanı, deri işlenti operatörü, iplik operatörü ve liman forklift operatörü gibi mesleklerin bulunduğu 26 meslekte, Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler, bugünden itibaren 12 ay sonra çalıştırılamayacak.

2021/1 sayılı tebliğde yapılan değişikliğe göre ise yine tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve aralarında bitkisel yağ üretim operatörü, çimento üretim elemanı, doğal gaz sayaç sökme takma elemanı, elektrik tesisatçısı ve presçi gibi mesleklerin bulunduğu 40 meslekte, Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler, bugünden itibaren 12 ay sonra çalıştırılamayacak.

KİMLER MUAF TUTULACAK?

Mesleki Eğitim Kanunu'na göre ustalık belgesi sahipleri ile Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı mesleki ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olanların yanı sıra 1 Ocak 2022'den önce Özel Eğitim Kurumları Kanununun ilgili maddesi kapsamında MEB tarafından belirlenen programları başarıyla tamamlayarak kurs bitirme belgesi alanlarda, diploma, ustalık veya kurs bitirme belgelerinde belirtilen bölüm, alan program ve dallarda çalıştırılmaları kaydıyla belge şartı aranmayacak.

HANGİ MESLEKLERE ZORUNLU?

Belge zorunluluğu getirilen meslekler arasında şunlar yer alıyor:

-Bitkisel yağ üretim operatörü

-Çimento üretim elemanı

-Doğalgaz sayaç sökme-takma elemanı

-Elektrik dağıtım şebekesi hat bakım görevlisi

-Elektrik dağıtım şebekesi işletme bakım görevlisi

-Elektrik dağıtım şebekesi kayıt-kaçak ve ölçü-kontrol görevlisi

-Elektrik sayacı sökme-takma elemanı

-Elektrik tesisatçısı

-Elektrik ve elektronik ürünler servisçisi

-Cam kesim elemanı

-Endüstriyel cam ısıl işlem elemanı

-Endüstriyel cam işleme elemanı

-Endüstriyel cam kesim elemanı

-Endüstriyel yalıtım camı üretim elemanı

-Endüstriyel taşımacı

-Görüntü ve ses sistemleri elemanı

-İplik bitim işleri operatörü (Seviye 3)

-İplik eğirme operatörü (Seviye 3)

-İzabeci

-Kent içi raylı sistemler ketaner bakım elemanı

-Kırma eleme tesis operatörü

-Mekanizsayon işçisi (maden)

-Mekanize kazı operatörü

-Mermer doğaltaş ocakçısı

-Mermer doğaltaş özel imalat elemanı

-Pres işçisi

-Presçi

-Sağlık kuruluşları kaynaklı tehlikeli atık toplayıcısı

-Sağlık kuruluşları kaynaklı tıbbi atık toplayıcısı

-Sebze-meyve konservesi üretim operatörü

-Sos üretim operatörü

-Tel makineleri operatörü

-Terminal çekici operatörü

-Yeraltı hazırlık işçisi.

Bu mesleklerin yanı sıra sanayi, üretim, enerji ve lojistik sektörlerini kapsayan toplam 66 meslek uygulama kapsamına alındı.

