Tutuklu spiker Ela Rümeysa Cebeci ile yapımcı Timur Savcı arasında geçen WhatsApp yazışmaları soruşturma dosyasına girdi. Cebeci'nin 30 Ekim 2024'te Savcı'ya "THC'mi unutma, up olmak (yükselmek) istiyorum" ve "Birlikte deneriz" mesajları gönderdiği, mesajların uyuşturucu temini kapsamında değerlendirilmesi nedeniyle Timur Savcı hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafındna yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, TİMS&B prodüksiyon şirketi ortaklarından yapımcı Timur Savcı geçtiğimiz gün gözaltına alınmıştı.

Savcı'ya "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlama, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma" ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçları yöneltilmişti. Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği alınan Savcı, ifade verdikten sonra serbest bırakılmıştı.

CEP TELEFONUNUN ŞİFRELERİNİ VERDİ

Uyuşturucu soruşturmasında kilit isim olan tutuklu spiker Ela Rümeysa Cebeci, gözaltına alındığında kendisine ait iki farklı cep telefonunun şifrelerini kendi rızasıyla güvenlik birimlerine teslim etmiş, Cebeci ile uyuşturucu teminine ilişkin sohbetleri olan isimler ortaya çıkmıştı.

Sabah'ta yer alan habere göre bu kapsamda yapılan dijital incelemelerde TİMS&B prodüksiyon şirketi ortaklarından ünlü yapımcı Timur Savcı'nın da Cebeci ile arasında uyuşturucu teminine ilişkin görüşmeler olduğu belirlendi. 25 Ekim 2024'te Cebeci ile Timur Savcı'nın mesajlaştığı, Cebeci'ye iş yerinin konumunu gönderen Savcı ile sunucunun akşam 19.00'da Levent'teki ofislerinde buluştuklarına ilişkin yazışmalar soruşturma dosyasına dahil edildi.

"UP OLMAK İSTİYORUM"

Cebeci'nin 30 Ekim 2024'te Savcı'ya "THC'mi unutma, up olmak (yükselmek) istiyorum" ve "Birlikte deneriz" mesajları gönderdiği, mesajların uyuşturucu temini kapsamında değerlendirilmesi nedeniyle Savcı'nın hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Soruşturma Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapor sonrasında devam edecek.

