Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci ile ilgili ilginç bir detay paylaşıldı. Gazeteci Barış Yarkadaş'ın aktardığına göre Cebeci, cezaevinde tek bir marka suyu içebildiğini belirterek o suyu talep etti. Cezaevi müdüründen ise Ela Rümeysa Cebeci'yi üzen bir cevap geldi.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan spiker Ela Rümeysa Cebeci tekrar ifade için adliyeye gelmişti. Cebeci’nin saçından alınan örnekte Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede uyuşturucu madde tespit edilmişti.

CEBECİ TUTUKLANDI

Savcılıktaki ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen spiker Ela Rümeysa Cebeci, 17 Aralık'ta çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak' suçundan tutuklanmıştı.

Gazeteci Barış Yarkadaş

MARKA SU İSTEMİŞ

Cebeci ile ilgili gazeteci Barış Yarkadaş, TGRT Haber'de dikkat çeken bir detayı paylaştı.

"Avukat arkadaşlar şoktan yeni çıktığını söylediler." diyen Yarkadaş, "Kendi avukatı değil, cezaevine gidip gelen avukatlarla konuştum. Cezaevi müdüründen Saka su istemiş. 'Ben sadece Saka su içebiliyorum' demiş. PH değeri yüksek diye. Cezaevi müdürü de 'Burada Saka yok, Erikli var' demiş." ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası