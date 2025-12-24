İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında TIMS&B CEO'su Yusuf Timur Savcı gözaltına alındı.

Çakallarla Dans, Kavak Yelleri, Ölümlü Dünya, Oflu Hoca'nın Şifresi gibi birçok dizi ve filmin yapımcısı TIMS&B CEO'su Yusuf Timur Savcı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Savcı, Adli Tıp Kurumuna sevk edildikten sonra ifade işlemleri için İstanbul Adliyesine sevk edilecek.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Operasyona dair İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nca yürütülmekte olan 2025/265190 soruşturma numaralı dosya kapsamında; TCK 190 ve 191 inci maddeler uyarınca uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından 24 Aralık 2025 tarihinde şüpheli Yusuf Timur Savcı (TİMS&B Prodüksiyon CEO'su) talimatımız gereği İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alınmış olup; biyolojik materyallerden ( kan, kıl vb ) numune alınması amacıyla Adli Tıp Kurumuna sevk edildikten sonra ifade alma işlemleri için Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilecektir. Soruşturma gizlilik ve titizlikle devam etmektedir."

