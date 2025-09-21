Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye ulaştı! BM Genel Kurulu'na katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye ulaştı! BM Genel Kurulu'na katılacak

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD&#039;ye ulaştı! BM Genel Kurulu&#039;na katılacak
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı New York'a iniş yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere TSİ 20.30'da "TRK" uçağıyla ABD'nin New York şehrine geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye ulaştı! BM Genel Kurulu'na katılacak - 1. Resim

ÜST DÜZEY KARŞILAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da ABD'ye geldi.

