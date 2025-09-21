Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İsrail'de 'Osmanlı' korkusu! "Erdoğan tüm dediklerini yaptı"

İsrail'de 'Osmanlı' korkusu! "Erdoğan tüm dediklerini yaptı"

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
İsrail&#039;de &#039;Osmanlı&#039; korkusu! &quot;Erdoğan tüm dediklerini yaptı&quot;
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

İsrail’de siyaset sahnesine yansıyan açıklamalar, Türkiye’nin Kudüs’teki etkisinin Tel Aviv’de ciddi bir endişeye dönüştüğünü ortaya koydu. İsrail’in Diaspora ve Antisemitizmle Mücadele Bakanı Amichai Chikli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “tüm söylediklerini hayata geçirdiğini” itiraf ederek, “Erdoğan’ın çok kesin bir Kudüs vizyonu var” dedi. Chikli, özellikle TİKA’nın Doğu Kudüs’te yürüttüğü projelerin İsrail’i rahatsız ettiğini vurguladı.

İsrail’in Diaspora ve Antisemitizmle Mücadele Bakanı Amichai Chikli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alarak Türkiye’nin Kudüs’te giderek artan etkisinden rahatsız olduklarını dile getirdi.

'ERDOĞAN'IN KESİN BİR KUDÜS VİZYONU VAR'

Chikli, Erdoğan’ın Kudüs konusunda kararlı bir yaklaşımı olduğunu itiraf ederek şu sözleri kullandı:

“Erdoğan’ın çok çok kesin bir vizyonu var. Ve bu kesin vizyonun hedefinde Kudüs var. Kudüs’ü Türkiye’nin parçası olarak gördüğünü ilan ediyor.”

TİKA'NIN KUDÜS'TEKİ FAALİYETLERİNDEN RAHATSIZLIK

Açıklamasında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) çalışmalarını hedef alan Chikli, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye, TİKA isimli bir oluşumla Kudüs’te, özellikle Kudüs’ün eski şehir bölgesinde faaliyet halinde; etkili oluyorlarç

Türkiye’nin tarihi ve kültürel bağlarını pekiştiren TİKA projeleri, Doğu Kudüs’te 71'den fazla projeyi hayata geçirdi.

İsrail'de 'Osmanlı' korkusu!

'ERDOĞAN İSLAM DÜNYASININ LİDERİ"

Chikli açıklamasında Erdoğan’ın uluslararası vizyonuna da değindi:

“Erdoğan kendini bir Sultan olarak, bir imparatorluğun, İslam dünyasının lideri olarak görüyor. Bahsettiğimiz eksen yani Neo-Osmanlıcılık ile hilafet vizyonunun karışımı.”

TÜRKİYE'NİN BÖLGESEL YÜKSELİŞİNE DİKKAT ÇEKTİ

İsrailli bakan, Türkiye’nin bölgesel nüfuzunun artmasından endişe duyduklarını gizleyemedi:

“Bu şekilde İslam’ı yeniden eski, ihtişamlı günlerine döndürmek istiyorlar.”

Kaynak: Dış Haberler

Petrol vanası yeniden açılıyor! Türkiye-IKBY hattında kritik anlaşmaBaşkanvekili seçiminde meclis karıştı! AK Parti sonuca itiraz edecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trump’ın tehdidinden saatler sonra Bagram üssünde patlama! - DünyaTrump’ın tehdidinden saatler sonra Bagram üssünde patlama!Kanada, İngiltere ve Avustralya Filistin Devleti'ni resmen tanıdı! - Dünya3 ülke daha Filistin Devleti'ni resmen tanıdıKırım’da patlama! Rus üssünde helikopterler ve radar imha edildi - DünyaKırım’da patlama!Türkiye’nin gizli silahı ANKA-3, ABD basınında manşet oldu! "ABD ve Rusya hiyerarşisini altüst edecek" - DünyaABD basını ANKA-3 için uyardı!Türk hackerlar Hindistanlı Başbakan Yardımcısı Shinde’nin hesabını ele geçirdi! - DünyaTürk hackerlardan Hindistan'a darbeSuriye’de kanlı saldırı: SDG köyleri havan topuyla vurdu! - DünyaSuriye’de kanlı saldırı
Sonraki Haber Yükleniyor...