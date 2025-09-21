İsrail'de 'Osmanlı' korkusu! "Erdoğan tüm dediklerini yaptı"

İsrail’in Diaspora ve Antisemitizmle Mücadele Bakanı Amichai Chikli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alarak Türkiye’nin Kudüs’te giderek artan etkisinden rahatsız olduklarını dile getirdi.

'ERDOĞAN'IN KESİN BİR KUDÜS VİZYONU VAR'

Chikli, Erdoğan’ın Kudüs konusunda kararlı bir yaklaşımı olduğunu itiraf ederek şu sözleri kullandı:

“Erdoğan’ın çok çok kesin bir vizyonu var. Ve bu kesin vizyonun hedefinde Kudüs var. Kudüs’ü Türkiye’nin parçası olarak gördüğünü ilan ediyor.”

TİKA'NIN KUDÜS'TEKİ FAALİYETLERİNDEN RAHATSIZLIK

Açıklamasında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) çalışmalarını hedef alan Chikli, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye, TİKA isimli bir oluşumla Kudüs’te, özellikle Kudüs’ün eski şehir bölgesinde faaliyet halinde; etkili oluyorlarç

Türkiye’nin tarihi ve kültürel bağlarını pekiştiren TİKA projeleri, Doğu Kudüs’te 71'den fazla projeyi hayata geçirdi.

'ERDOĞAN İSLAM DÜNYASININ LİDERİ"

Chikli açıklamasında Erdoğan’ın uluslararası vizyonuna da değindi:

“Erdoğan kendini bir Sultan olarak, bir imparatorluğun, İslam dünyasının lideri olarak görüyor. Bahsettiğimiz eksen yani Neo-Osmanlıcılık ile hilafet vizyonunun karışımı.”

TÜRKİYE'NİN BÖLGESEL YÜKSELİŞİNE DİKKAT ÇEKTİ

İsrailli bakan, Türkiye’nin bölgesel nüfuzunun artmasından endişe duyduklarını gizleyemedi:

“Bu şekilde İslam’ı yeniden eski, ihtişamlı günlerine döndürmek istiyorlar.”