Kızılcık Şerbeti dizisine yeni katılan Başak, Fatih'in yeni eşi olarak dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor. Başarılı oyuncu Seray Kaya’nın hayat verdiği Başak’ın kim olduğu, dizideki rolü ve Seray Kaya’nın kariyeri izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Kızılcık Şerbeti dizisinde yaşanan ayrılıkların ardından kadroya dahil olan yeni karakterler, senaryoya farklı bir yön kazandırdı. Bu isimlerden biri olan Başak karakterini canlandıran Seray Kaya, dizinin takipçileri tarafından yakından araştırılmaya başlandı.

KIZILCIK ŞERBETİ BAŞAK KİM?

Başak, Kızılcık Şerbeti’nde güçlü duruşu ve iş dünyasındaki başarısıyla öne çıkan bir kadın olarak izleyici karşısına çıkıyor. Aynı zamanda Fatih'in yeni partneridir.

Kızılcık Şerbeti Başak kim? Seray Kaya oynadığı diziler

SERAY KAYA KİMDİR?

Seray Kaya, 4 Şubat 1991 tarihinde İstanbul’da doğdu. Oyunculuk kariyerine 2012-2014 yılları arasında adım atan Kaya, atv'de yayımlanan Huzur Sokağı adlı dizide Rezzan karakterini canlandırdı. Kısa sürede televizyon dünyasında tanınan isimlerden biri haline geldi. Farklı türlerdeki projelerde yer alan Seray Kaya, özellikle dramatik rollerdeki performansıyla dikkat çekti.

Kızılcık Şerbeti Başak kim? Seray Kaya oynadığı diziler

SERAY KAYA OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER

Diziler:

Huzur Sokağı (2012)

Kocamın Ailesi (2014-2015)

Gülümse Yeter (2016-2017)

Kadın (2017-2020)

Kuruluş Osman (2020-2021)

Mahkum (2021-2022)

Bir Küçük Gün Işığı (2022-2023)

Kopuk (2024)

Kızılcık Şerbeti (2025- )

Filmler

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı - 2019

Haberle İlgili Daha Fazlası