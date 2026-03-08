Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta İkinci Başkan Hakan Daltaban, karşılaşmanın ardından hakem Ozan Ergün ve VAR hakemlerini sert sözlerle eleştirdi.

Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban, Galatasaray'a mağlup oldukları derbisi sonrası açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ CAMİASI BU OYUNA GELMEZ"

Hakem Ozan Ergün'ü sert sözlerle eleştiren Hakan Daltaban, "Çok üzülerek, çok sıkılarak bu konuşmaları yapmak zorundayız. Beşiktaş spor kulübü değil, koca bir camia! Bu işler o kadar basit değil! Benim bildiğim futbolda oynamak isteyene, yol açılacağı öğretildi. Oynamak isteyenin önünün kesilemeyeceği öğretildi. Bugün bunu göremedik. Yerde yatanları görmemek, yandan müdahaleleri görmemek... Bir haftadan beri bütün camiada ve futbol kamuoyunda derbiyi yönetecek 3. hakemi bulamadık! İki hakem geldi gitti, üçüncü hakemin ismi çıkmadı. Öncelikle oturalım ve iğneyi kendimize, çuvaldızı başkasına batırmalıyız. Genç hakemlerin arkasındayız ama arkadan gelecek gençlerin önünü açın! Hakem asla başrol değildir. Sahadaki hakem, VAR'daki hakem... Sahadaki hakemi hiç anlamadım. Mağlubiyet bahanesi değil, Türk futbolunun adaleti için konuşuyorum. Beşiktaş camiası bu oyuna gelmez! 40 bin kişi bu yoklukta karnaval havasına geldi. Kimsenin bu insanların emeği ile oynama hakkı yok!" dedi.

"HAKEM ADINA UTANDIM!"

Hakem Ozan Ergün'ün Osimhen'e kırmızı kart veremediğini belirten Beşiktaşlı yönetici, "Ozan Ergün, Orkun Kökçü'ye alkıştan sarı gösterdi ve doğru. Victor Osimhen'in sarısı varken, top vurdu. Osimhen'i iyi izleyin, 'Vurdum ama seni takmıyorum' dedi. Hakem kafasını çevirdi, hakem görmemeye çalıştı. Hakem adına utandım! Sahadaki otoriteyi tanımayan, ikinci sarı kartı görme korkusu olmayan bir arkadaş vardı. Sahadaki arkadaşı çok fazla konuşmayacağım. Koşuyor, adrenalin falan..." diye konuştu.

"KIRMIZI GÖSTERİLEMEYEN ARKADAŞ ASİST YAPTI"

Hakan Daltaban, "VAR'dakiler 4 dakika oyunu durduruyor, niye diye soran var mı? Peki görmeme nedir? Bunu kimse bize anlatamaz! Beşiktaş İkinci başkanıyım ama VAR'da ben olsam, utanırım, yüzüm kızarır ve o kırmızı kartı veririm! Maçın 20. dakikası... Kırmızı kart gösterilemeyen arkadaş asist yaptı." dedi.

"ÇİZGİ DOĞRU MU ÇEKİLİYOR?"

Osimhen'ın attığı goldeki ofsayt çizgisine değinen Hakan Daltaban, "Camiadan tepki var, Osimhen'in golünde çizgi doğru mu çekildi? Biliyor musunuz? İnanıyor musunuz? Biz de bilmiyoruz!" şeklinde konuştu.

"8 KİŞİ KALMALIYDILAR!"

Maçtaki kırmızı kart pozisyonlarına ilişkin konuşan Hakan Daltaban, "Galatasaray'ın 8 kişi bitirmesi gereken maç sonrası bir camianın ikinci başkanını çıkarıyorsunuz ve kükretiyorsunuz. Ayıp ya! Bu kadar insanın duygularıyla oynayamazsınız. 19 Mayıs için bir teklifim var. Bu tarz özel günlerde koltuklara sembolik olarak çocuklar gelir oturur, 19 Mayıs'ta spor akademisinden çocukları getirin, daha iyi VAR hakemliği yapmazlarsa namerdim." dedi.

"VAR'I KALDIRIN"

VAR'ın hiçbir hükmünün kalmadığını belirten Daltaban, "Hakem, Osimhen'in pozisyonunu görmemeye çalıştı. Hakem adına utandım. Sana ne diyelim! VAR çocuk oyuncağına döndü. Yapamıyorsanız, kaldırın! Kaldırın abi. Çok basit ya. Lütfen çocukları bir gün oturtun VAR'a, utanacaksınız." diye konuştu.

