Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'de ziyaret edeceği bölgede güvenlik zirvede! Türkevi çevresinde kuş uçurtulmuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'de ziyaret edeceği bölgede güvenlik zirvede! Türkevi çevresinde kuş uçurtulmuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;ın ABD&#039;de ziyaret edeceği bölgede güvenlik zirvede! Türkevi çevresinde kuş uçurtulmuyor
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD temasları kapsamında ikamet edeceği New York kentindeki Türkevi'nin çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

ABD'nin New York kenti, BM 80. Genel Kuruluna hazırlanıyor. İngiltere, Avusturalya ve Kanada'nın Filistin'i devlet olarak tanıdığı Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kuruluna katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikamet edeceği sokakta güvenlik önlemleri arttırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'de ziyaret edeceği bölgede güvenlik zirvede! Türkevi çevresinde kuş uçurtulmuyor - 1. Resim

KESKİN NİŞANCILAR BİNALARA YERLEŞTİRİLDİ

Türkevi'nin bulunduğu caddede yaya trafiği barikatlarla sınırlandırıldı. Çöp araçları ve polis araçlarının da bulunduğu caddede çok sayıda New York polisi de konuşlandı. TOMA ve çevik kuvvetin yanı sıra keskin nişancılar da BM binası çevresinde güvenliği sağlamaya başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'de ziyaret edeceği bölgede güvenlik zirvede! Türkevi çevresinde kuş uçurtulmuyor - 2. Resim

Manhattan Doğu Nehri üzerinden oluşabilecek tehlikelere karşı New York Polis Departmanına bağlı sahil güvenlik botları Doğu Nehri'nde konuşlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçeli taraftarlardan Sadettin Saran tezahüratı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
AK Parti Sözcüsü Çelik: Filistin'i tanıma kararları soykırım şebekesine verilmiş güçlü bir cevap - GündemÖmer Çelik'ten Filistin'i tanıyan devletlere önemli mesaj!Türkiye'den 3 ülkenin Filistin Devleti'ni tanıma kararına ilişkin memnuniyet mesajı - GündemTürkiye'den 3 ülkeye 'Filistin Devleti'ni tanıma' mesajıCHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nda PM ve YDK listeleri netleşti - GündemCHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nda PM ve YDK listeleri netleştiİzmirliler isyan etti, kötü koku her yere yayıldı! Sokaklarda fareler cirit atıyor... - Gündemİzmirliler isyan etti, kötü koku her yere yayıldı! Sokaklarda fareler cirit atıyor...Petrol vanası yeniden açılıyor! Türkiye-IKBY hattında kritik anlaşma - GündemTürkiye-IKBY hattında kritik anlaşma!Önce peribacası, ardından Kadıkalesi! Kapadokya'da yıkımlar peş peşe - GündemDün peribacası, bugün Kadıkalesi!
Sonraki Haber Yükleniyor...