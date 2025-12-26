Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) 'MHRS randevusuna gidilmediğinde ya da iptal edildiğinde ceza kesiliyor' iddialarına ilişkin açıklama yaptı. DMM söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

DMM, 'MHRS randevusuna gidilmediğinde ya da iptal edildiğinde ceza kesiliyor' iddialarını yalanladı.

Yapılan açıklamada söz konusu haberlerin gerçek dışı olduğu ve dezenformasyon içerdiği vurgulandı.

MHRS randevusuna gidilmediğinde ceza kesiliyor iddiası! Tartışmalara son nokta konuldu

DMM, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

Çeşitli mecralarda yer alan, “MHRS randevusuna gidilmediği veya iptal edildiği için para cezası uygulandığı” iddiaları asılsızdır.

MHRS üzerinden randevu almak, iptal etmek veya değiştirmek tamamen ücretsizdir. Söz konusu iddialarda paylaşılan “Randevu İptal Cezası Bildirimi” gibi ibareler içeren sayfalar ve bağlantılar Sağlık Bakanlığı veya MHRS sistemlerine ait değildir.

Vatandaşlarımızın işlemlerini yalnızca MHRS’nin resmi internet sitesi (https://mhrs.gov.tr) veya MHRS mobil uygulaması üzerinden yapmaları önem teşkil etmektedir.

Dezenformasyon ve aldatma amacı güden söz konusu içerikler hakkında ilgili mercilerce gerekli yasal süreçler yürütülmektedir.

