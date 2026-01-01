Dünyadaki “elma”lara savaş açan Apple’ın son kurbanı Türk firması Alelma oldu. Mahkeme kararı ile isim hakkının kullanımını durduran Apple hızını alamayarak marka tescilini yapan Türkpatent’e de dava açtı.

ÖMER TEMÜR - Teknoloji devi Apple dünyadaki ‘elma’lara savaş açtı. Hangi dilde olursa olsun “elma” ismini taşıyan firmalara dava açan Apple’ın son kurbanı Türk firması oldu. Alelma ile Apple arasındaki yedi yıl süren marka savaşında mahkeme Apple’ı haklı buldu. Apple hızını alamayarak Alelma markasının tescil işlemini yapan Türkpatent’e de dava açtı.

Eski adıyla Alelma yeni adıyla Albilgi Teknoloji’nin sahibi Abdurrahman Kutlu’nun hikâyesi Bimeks’e kadar dayanıyor. Türkiye’nin teknoloji perakendecisi Bimeks’te servis müdürü olarak çalışan Kutlu, şirketin iflasının ardından kendi şirketini kurar. 2018 yılında marka tescili için Türkpatent’e başvuru yaptığını belirten Kutlu “Marka için ilk önce Kızılelma ismini düşündük. Ancak domain adresi başkasında olduğu için Kızılelma’nın eş anlamlısı Alelma’yı aldık. Ardından marka tescili için Türkpatent’e başvuru yaptık. Başvurunun ardından Apple’dan itiraz geldi. Ancak Türkpatent bizi haklı bularak 10 yıllığına markayı tescil ettik” dedi.

Türkpatent’in kararı üzerine Apple’ın hem Alelma’yı hem de Türkpatent’i mahkemeye verdiğini dile getiren Kutlu “Bilirkişi ile120 sayfalık rapor hazırladık. Apple, elmanın ve elmada yer alan yaprağın bile kendilerine ait olduğunu söyledi. Mahkeme Apple’ı haklı buldu. Kararı istinaf mahkemesini taşıdık. Alelma ismi, tamamen Türkçe kökenli, özgün ve yerli bir marka kimliği ile oluşturulmuş; hiçbir biçimde Apple markasıyla karıştırılabilecek bir ifade ya da ticari benzerlik taşımıyor. Buna rağmen, küresel bir şirketin ticari gücü karşısında yerli bir markanın sesinin yeterince duyurulamamış olması bizleri derinden üzdü. Bu karar, yalnızca Alelma’yı değil, Türkiye’de üretmeye, yenilik yapmaya ve dünya markalarıyla rekabet etmeye çalışan tüm girişimcileri etkilemektedir. Biz Alelma olarak, bu haksız karara rağmen yenilikten, üretimden ve yerli değerlerimizi savunmaktan vazgeçmeyeceğimizi açıkça bildiriyoruz” dedi. Mahkeme kararının ardından firma şimdi yoluna Albilgi Teknolojileri ismiyle devam ediyor.

SİNEMA FİRMASI DA DAVALIK OLDU

Marka ve patent davalarıyla sık sık gündeme gelen Apple geçtiğimiz ağustos ayında da ABD merkezli Apple Cinemas isimli sinema zincirine dava açtı. Şirketin Massachussetts federal mahkemesine sunduğu dilekçede, Apple Cinemas’ın kendi markasını kullanarak tüketicilerde kafa karışıklığı oluşturduğu ve bu durumu kasıtlı olarak yaptığı ifade edildi. Apple’ın dava dilekçesinde “Apple Cinemas’ın ülke çapında büyüme planları ve halk arasında Apple’ın bu sinemalarla bağlantılı olduğu yönündeki yaygın yanlış kanı sebebiyle markamızı ve müşterilerimizi korumak için dava açmaktan başka çaremiz kalmadı” ifadelerine yer verildi. Şu anda 14 sineması bulunan Apple Cinemas’ın kurucuları ise isim seçiminde herhangi bir kötü niyet olmadığını, markanın aslen Rhode Island’daki Apple Valley isimli bir alışveriş merkezinde açılması planlanan sinema projesi sebebiyle bu adı aldığını savunuyor. Apple ise mahkemeden, Apple Cinemas markasının kullanılmasının yasaklanmasını istiyor.

