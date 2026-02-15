MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın adının geçtiği dosyalarda baş şüphelinin Mansur Yavaş olduğunu iddia etti. Yıldırım, "Yarın soruşturma açılınca Mansur Yavaş da ayak altından çekilecek" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Ankara'daki bir otelde düzenlenen Türk Eğitim-Sen'in 8. Olağan Merkez Genel Kurulu'nda konuşu. Yıldırım son bir haftada Türk siyasetinde tasvip etmedikleri gelişmelerin yaşandığını, CHP yönetimi ile Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan arasındaki tartışmaların Türk siyaseti adına üzücü olduğunu ifade etti.

"HAKARET HİÇBİR YERDE OLMAMALI"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in grup toplantısındaki "Siyasette öfke de vardır, hakaret de vardır" ifadesinin, bir siyasetçi olarak kendisini üzdüğünü belirten Yıldırım, "Yarın çıkacak huzurunuza 'Bana oy verin, ben Cumhurbaşkanlığına adayım' diyecek. Ve 'Hakaret, siyasette vardır' diyecek. Hakaret hiçbir yerde olmamalı. Siyaset uzlaşma sanatıdır. Anlaşma sanatıdır. Ülkeye, millete hizmet etme yeridir." dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım

Bir belediye başkanının, bakanlıklarla görüşmesinin doğal olduğunu aktaran Yıldırım şunları söyledi:

"Belediye başkanının işi hizmettir. Beldesine, ilçesine hizmet alacaktır. Nereden alırsa, orayla görüşür. Belediye başkanının bu manada da partisi yoktur. Şimdi Keçiören'e hizmet için Sayın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızla görüşüyor. O günden itibaren bir saldırı var. Ve en son geldiğimiz nokta, çok enteresan bir nokta. En son grup konuşmasını hep beraber dinlediniz. Kendi belediye başkanına 11 kere hırsız, 3 kere yolsuz, 4 kere de bozuk tohum dedi. Grup alkışlıyor. Bu belediye başkanı 8 yıldır seninle beraber. 4-5 yıl senin Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı olan bir şirketin genel müdürlüğünü yapmış. Daha sonra sen imza atmışsın, Keçiören Belediye Başkan adayı olmuş. Keçiören Belediye Başkanlığına seçilmiş. Hiç ses yok. 8 yıldır oturuyorsunuz, kalkıyorsunuz. Beraber muhabbet ediyorsunuz. Bir sıkıntı yok. Ne zaman ki bir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanıyla görüşme var, sıkıntı başlıyor. İşin enteresan tarafı da şu, niye bu hırsızlığı yeni gördün?"

Yaşar Yıldırım, bir kişiye "hırsız" denilebilmesi için yargı sürecinin tamamlanması gerektiğinin altını çizdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş

"ÖZARSLAN ÜZERİNDEN MANSUR'U KENARA İTECEKSİNİZ"

Özarslan ile ilgili 5 farklı soruşturma dosyasının bulunduğunu, bu dosyalarda birinci şüphelinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olduğunu iddia eden Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

"Burada Sayın Özgür Özel kendi cumhurbaşkanlığı adaylığının yolunu açıyor. Önündeki taşları temizliyor. Yargıyla kavga ederek İmamoğlu'nu kurtarmaya çalışıyor. Bu ne kadar başarılı oldu, takdir edersiniz. Diploma davasıyla birlikte İmamoğlu'nun adaylığı gitti. Geriye kim kaldı? Mansur Yavaş kaldı. Peki Yavaş'ı nasıl kenara iteceksiniz? Özarslan üzerinden Mansur'u kenara iteceksiniz. Yarın soruşturma açılınca Mansur Yavaş da ayak altından çekilecek. Adaylık hususunda kendisine Sayın Genel Başkan Özgür Özel, Niğde Otoyolu gibi geniş bir yol açtı. Yarın çıkacak, hepinizden de oy isteyecek. Diyecek ki, 'Hakaret de serbest, küfür de serbest. Her şey serbest, bana oy verin.' Takdir Türk milletinindir. Bu hususta diyeceğimiz bir şey yoktur."

