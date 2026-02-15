Yılın ilk tutulması için geri sayım sürüyor. Gök olayları yıllığına göre, yılın ilk Güneş tutulması şubat ayında gerçekleşecek. Peki, Güneş tutulması ne zaman yaşanacak, Türkiye'den izlenecek mi?

2026 yılının ilk tutulması için saatler kaldı. Gökyüzü meraklılarının yakından takip ettiği halkalı Güneş tutulması, 17 Şubat Salı günü gerçekleşecek. Ancak bu kez tutulma, dünyanın en uzak ve en ıssız bölgelerinden biri olan Antarktika üzerinde görülecek.

Güneş tutulmaları genellikle izleyicileri Ay’ın gölgesine tanıklık edebilmek için dünyanın farklı noktalarına seyahat etmeye teşvik eder. Fakat bu tutulmada Ay’ın antumbra yani halkalı gölge konisi, Dünya yüzeyini yalnızca sıyırarak Antarktika kıtasının kenarından geçecek. Halkalı tutulmanın kara ile temas ettiği tek bölge Antarktika olacak.

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE’DEN İZLENEBİLECEK Mİ? 17 Şubat 2026’daki halkalı Güneş tutulması, ağırlıklı olarak Antarktika çevresi ile Afrika, Güney Amerika ve okyanus bölgelerinden izlenebilecek. Bu tutulma Türkiye’den izlenemeyecek.

HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR, NASIL OLUŞUR? Halkalı Güneş tutulması, Ay’ın iğne inceliğindeki gölgesinin Dünya’ya tam olarak ulaşmaması durumunda meydana gelir. Bu durum, Ay’ın eliptik yörüngesinde Dünya’dan çok uzakta olması ve Güneş’i tamamen örtecek kadar büyük görünmemesi nedeniyle gerçekleşir. Dünya, 3 Ocak’ta günöte (perihelion) noktasından yeni geçmiş olsa da, Ay da bu hafta 10 Şubat’ta yeröte (apogee) noktasından geçti.

Güneş tutulmalarının “kusursuzluğu” sıkça dile getirilse de, aslında halkalı tutulmaların daha yaygın olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Ay, Dünya’dan yavaş yavaş uzaklaştıkça bu durum gelecekte daha da belirgin hale gelecek. Yaklaşık 600 milyon yıl sonra, kısa süreli son bir tam Güneş tutulması Dünya’da bir kez daha görülecek; ardından Güneş tutulmalarının tamamı yalnızca parçalı veya halkalı olacak.

