Küçükçekmece'de devriye gezen polislere satırla saldıran ve 4'ü polis 6 kişiyi yaralayan saldırgan tutuklandı.

İstanbul Küçükçekmece'de yaşanan dün yaşanan olayda, madde bağımlısı bir kişi devriye gezen polis ekiplerine "Niye geziyorsunuz, ne işiniz var burada" diyerek hakaret etmiş, polis ekiplerinin araçtan indiği esnada ise satırla polis ekiplerine saldırmıştı.

Sokak üzerindeki sesleri duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber vermiş ve ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilmişti.

6 KİŞİYİ SATIRLA YARALADI

Öte yandan, olay yerine gelen polis ekipleri ile şahsın yakınları arasında arbede çıkmış, 4'ü polis memuru, 2'si kavgayı ayırmaya çalışan vatandaşlar olmak üzere 6 kişi yaralanmıştı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, saldırgan şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından, 'kasten yaralama' ve 'görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olaya ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

