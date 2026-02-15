İnternet dolandırıcılarının son hedefi 'sağlık' arayan vatandaşlar oldu. "Çülküf" adı altında pazarlanan ancak gerçekte ekonomik değeri olmayan "Kav Mantarı" üzerinden 300-500 euro alarak çok sayıda kişiyi dolandırdıkları ortaya çıktı.

Sayısız yöntemlerle vatandaşları tuzaklarına çeken dolandırıcılar bu defa 'şifa' arayanları hedeflerine oturttu. Çok sayıda vatandaş 'mantar dolandırıcılarına' paralarını kaptırdı.

Dolandırıcılar uykusuzluk çekenlere, kalp ve böbrek hastalıklarına iyi geldiğini söyleyerek Kav Mantarı göndermeyi vaat ediyorlar. İddiaya göre binlerce dolar ödeme alıp kimseye geri dönmüyorlar.

'Şifa' diye sattıkları tuzak çıktı: Adına 'çülküf' dediler, binlerce euroyu cebe indirdiler

MANTARIN İSMİNİ DE DEĞİŞTİRDİLER

NTV'nin haberine göre, Mantar Uzmanı İhsan Sabri Belalan, dolandırıcıların çülküf ismini verdiklerini ancak gerçek adının kav mantarı olduğunu, eskilerinin diş beyazlatmak için ya da arıcıların dumanı taşımak için kullanmasının haricinde pek de işe yaramayan bir mantar türü olduğunu söyledi.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Belediye'den vatandaşlara 5 bin TL nakdi destek

Belalan, “Bu mantar türü çok kurumuş ağaçlarda bulanabilir ama ihtimali zor. Daha çok balta girmemiş ormanlarda bulunuyor” bilgisini verdi.

'Şifa' diye sattıkları tuzak çıktı: Adına 'çülküf' dediler, binlerce euroyu cebe indirdiler

YÜZLERCE EUROLUK KARGO ÜCRETİ

Dolandırıcılar inandırıcı görünmek için sosyal medya hesapları da açtı. O hesaplarda yapılan paylaşımlarda sözde teslimatlara,ürün tanıtımlarına hatta iş ilanlarına yer verildiği belirtiliyor.

'Şifa' diye sattıkları tuzak çıktı: Adına 'çülküf' dediler, binlerce euroyu cebe indirdiler

Belalan, “300-500 euro kargo ücreti vermeniz lazım diyorlar. Bu parayı aldıkları an da sizi engelliyorlar. Zaten amaç burada sizin paranızı almak.” diyerek bu yöntemle bir sürü kişinin mağdur olduğunu belirtti.

'Şifa' diye sattıkları tuzak çıktı: Adına 'çülküf' dediler, binlerce euroyu cebe indirdiler

Rağbet yoğun ancak farklı sayfalar şikayetlerle ile dolu. Mağdurlar paralarının iade edilmesini istiyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası