Fenerbahçe derbide Galatasaray'a şans tanımadı
Fenerbahçe Medicana, SMS Grup Efeler Ligi'nde 19. haftasındaki derbide deplasmanda karşılaştığı Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup etti.
Bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe ligde üst üste ikinci, toplamda ise 10. galibiyetini elde etti.. Sarı kırmızılılar ise ligde dördüncü kez mağlup oldu ve 8 maçlık galibiyet serisi de sona erdi.
