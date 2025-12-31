Kaydet

Elazığ kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun kar yağışı, Beyyurdu Mahallesi sakinlerinden İlhami Çelik tarafından sıra dışı bir şekilde karşılandı. Hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesine aldırış etmeyen Çelik, kar sevincini yaşamak için üstsüz bir şekilde sokağa çıktı. Yağan karın altında vücudunu karla ıslatarak kışın gelişini kutlayan vatandaşın bu ilginç anları, çevresindekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Kent genelinde kar yağışı tüm hızıyla devam ederken, Çelik’in dondurucu soğuğa rağmen sergilediği bu rahat tavırlar sosyal medyada ve mahalle sakinleri arasında ilgiyle karşılandı.

