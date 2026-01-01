Suriye hükûmeti, bölücü emellerden vazgeçmeyen İsrail destekli SDG’nin entegrasyon fırsatını heba etmemesini isteyerek “Oyalama taktiğine müsamaha gösterilmeyecek. Bundan sonraki safha, terörün imhası olacak” uyarısında bulundu.

YILMAZ BİLGEN - Yerli ve millî savunma hamleleriyle bölgedeki dengeleri değiştiren Türkiye, yıllardır kendisine ayak bağı olan problemleri de tek tek tarih sayfasına gömüyor. 2024’te Suriye kanlı rejimin sultasından kurtarılırken 2025’te terör örgütü PKK silah bırakmaya mecbur edildi. 2026’da da örgütün Suriye uzantısının lağvedilmesi hedefleniyor.

Bölücü emellerden vazgeçmeyen İsrail destekli terör örgütü PKK/SDG, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Florida’da görüştüğü ABD Başkanı Donald Trump’tan umduğunu bulamadı. Gazetemize bilgi veren Şam kaynakları, PKK/SDG’nin kantondan bölgesel özerkliğe taşıdığı statükoyu tescil amaçlı adımlarına karşı daha güçlü karşılık verileceğini belirtti. PKK/YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin ile 29 Aralık’ta Şam’da yapılması planlanan görüşmeyi kendilerinin iptal ettiğini kaydeden Suriyeli kaynak, “SDG kanadının oyalama taktiğine müsamaha gösterilmeyecek. Terör örgütü entegrasyon fırsatını heba ediyor. Bundan sonraki aşama terörün imhası olacak” dedi.

TRUMP, İSRAİL’İN VİZYONUNU YIKTI

Netanyahu’nun ABD’ye gidiş gayesi ve Trump ile görüşmesinin sonucunu analiz eden uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Aylin Ünver Noi de iki liderin görüşmesinin yeni bir bölge vizyonunun tescili niteliği taşıdığını söyledi. Prof. Dr. Aylin Ünver Noi, Suriye, ABD Başkanı Trump’ın bir anlamda İsrail’in Orta Doğu vizyonunu yıktığını belirterek şunları kaydetti: Netanyahu’nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili fikri belli. Trump, buna rağmen Erdoğan’ın liderliğini övdü. Ardından da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara için “Çok güçlü bir adam ve Suriye’de ihtiyacınız olan şey de bu” diyerek “İyi geçinmelerini sağlamaya çalışacağım” cümlesini kurdu. Başkan Trump, Gazze’de ikinci aşamaya geçilsin istiyor.

TÜRKİYE, DAHA ETKİN AKTÖR

ABD ulusal güvenlik stratejisi, “kutup gücü” olma odaklı şekilleniyor. Orta Doğu’dan çıkmayı hedefliyorlar. Çin’i frenlemek, Rus-Çin dayanışmasını kırmak öncelikleri. Seyrüsefer yollarını açmak, nadir elementler, ticaret yollarında mutlak otorite olmak gibi emelleri var. Donald Trump, bu denklemde Türkiye’nin sadece Gazze’de değil Zengezur, Ukrayna, Suriye, Gazze ve Orta Doğu geneli daha etkin aktör olmasından yana. Mevcut tabloda İsrail barikatı aşılıyor. Tel Aviv, içeride ve dışarıda çok yıprandı. Türkiye yükselen güç. Bu gelişmelerden PKK/SDG dâhil bütün unsurlar nasibini alır. Sürece paralel olarak Abdullah Öcalan bir açıklama yaparak PKK/YPG’ye “10 Mart Mutabakatı bir fırsat heba etmeyin” çağrısı yaptı.

MOSSAD’IN KONTROLÜNE GİRDİLER

Gazetemizin ulaştığı bilgilere göre Irak’ın Süleymaniye bölgesinde İsrail istihbarat servisi Mossad’ın kontrolünde bir koordinasyon merkezi kuruldu. Tel Aviv ve bazı Avrupa-Arap ülkelerinden terör uzmanları, emekli askerler ve istihbarat elemanlarının yer aldığı koordinasyon merkezi ile PKK/SDG bölgesi ve Humus-Badiye çöl sahasındaki DEAŞ’lıların kullanıldığı provokatif saldırılarda DEAŞ kimliği kazandırılan PKK’lı teröristler de aktif rol alacak. Süleymaniye’deki operasyon merkezi ile birlikte tüm süreçte etkin iletişim sağlama amaçlı Tel Aviv-Lübnan-Irak-Suriye-Türkiye ekseninde özel bir de ağ kuruldu.

SURİYELİ GENERAL: BU BADİREDEN BİZİ ANCAK TÜRKİYE ÇIKARIR

Şam-Ankara denkleminde yaşanan gelişmeleri gazetemize yorumlayan Suriyeli General Ali el-Bekri, terör örgütleri PKK ile DEAŞ iş birliğinin yeni bir boyut kazandığını ve İsrail koordinasyonunda farklı eylem stratejilerine şahitlik edileceğini anlattı. “Bu iki terör örgütünün varlığının bitişi İsrail’in sahadan sökülmesidir” diyen el-Bekri, şöyle konuştu: Bu badireden Türkiye’siz çıkamayız. Ankara ve Şam kararlı, birlikte başaracağız. DEAŞ bir laboratuvar ürünü. Batılıların aparatı. Mossad, şu an doğrudan kontrolü ele aldı. Şu an İsrail, çöldeki DEAŞ yapılanmasına ve Irak’taki örgüt üyelerine çok ciddi lojistik sağlanıyor. Bizim gördüğümüz DEAŞ zihnen PKK, ruhu Mossad. Şu an DEAŞ ve PKK’nın temizlenmesi sahanın İsrail’den arındırılmasıdır. Trump’ın dün yaptığı açıklamaların Suriye’nin mevcut durumu ve yarını açısından dönüm noktası oldu. Türkiye ve Şam şimdi çok daha güçlü inisiyatif alarak mevcut belirsizlikleri aşacak radikal adımları atar.

