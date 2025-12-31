Milli Savunma Bakanlığı’ndan flaş bir açıklama geldi. Bakanlık açıklamasında "SDG, adem-imerkeziyetçilik ve federalizm taleplerini dile getirmeye devam etmekte ve merkezî otoriteye entegre olma konusunda adım atmamaktadır. Daha önce de vurguladığımız gibi SDG’nin bu tavrı, Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve istikrarına zarar vermektedir. Suriye hükümeti birlik ve bütünlüğü için bir inisiyatif almaya karar verirse Türkiye ona destek olacaktır" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, yılın son basın bilgilendirme toplantısında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Bakanlık kaynaklarından yapılan açıklamada “Daha önce de vurguladığımız gibi SDG’nin bu tavrı, Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve istikrarına zarar vermektedir. Suriye hükümeti birlik ve bütünlüğü için bir inisiyatif almaya karar verirse Türkiye ona destek olacaktır" ifadelerine yer verildi.

MSB'den yapılan açıklamada Suriye'deki son duruma ilişkin şu bilgiler verildi:

SDG, adem-i merkeziyetçilik ve federalizm taleplerini dile getirmeye devam etmekte ve merkezî otoriteye entegre olma konusunda adım atmamaktadır. Daha önce de vurguladığımız gibi SDG'nin bu tavrı Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve istikrarına zarar vermektedir. Suriye hükümetiyle 'Tek Devlet, Tek Ordu' ilkesi doğrultusunda yakın iş birliğini sürdürüyor entegrasyon sürecini yakından takip ediyoruz. Suriye hükümeti birlik ve bütünlüğü için bir insiyatif almaya karar verirse Türkiye ona destek olacaktır.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada terör operasyonlarına ilişkin de bilgi verildi. Bu hafta 3 PKK'lı terörist daha teslim olduğu, yıl içerisinde teslim olan terörist sayısının 111 olduğu belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Beka ve güvenliğimize yönelen risk ve tehdit unsurları ile mücadelesini sınırlarımızda ve ötesinde kararlılıkla sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimizin operasyon ve arama-tarama faaliyetleri kesintisiz bir şekilde devam ediyor" denildi.

Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde tespit edilen teröristlere ait mağara, sığınak ve barınaklarda ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hale getirildiği açıklandı.

Sınırlarda yürütülen incelemelere ilişkin ise şöyle denildi:

Son bir haftada hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 136 şahıs yakalanırken, 1186 şahıs ise engellendi. 2025 yılında hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 9 bin 942, engellenen kişi sayısı da 66 bin 794 olmuştur.

Haberle İlgili Daha Fazlası