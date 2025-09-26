MSB'den Suriye çıkışı: Tek devlet, tek ordu desteklenecek

YEŞİM ERASLAN / İSTANBUL - Millî Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, ilk millî fırkateyn TCG İstanbul’da düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında son dönemde Suriye’de yaşananlara dikkat çekti.

Suriye hükûmeti ile SDG terör örgütü arasındaki temasların dikkat ve hassasiyetle takip edildiğini vurgulayan kaynaklar, “Son olarak Menbiç ve Halep kırsalında Suriye hükûmet güçlerine yönelik saldırılar, SDG terör örgütünün; 10 Mart 2025’te Suriye hükûmeti ile imzaladığı mutabakata uygun hareket etmediğini ve bölgesel barış ve istikrara tehdit oluşturduğunu bir kez daha açıkça ortaya koydu. Türkiye, Suriye’nin istikrar ve güvenliği ile bölgemizin huzuru için Suriye hükûmetiyle başta terör örgütleriyle mücadele olmak üzere yakın iş birliğini sürdürmeye ve ‘tek devlet, tek ordu’ ilkesini desteklemeye kararlı” dedi.

Kaynaklar, Suriye ordusunun alacağı kararın destekleneceğinin altını çizdi.

LİTVANYA'YA UÇAK GÖNDERDİK

MSB Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk de NATO Güvence Tedbirleri kapsamında, havadan ihbar kontrol (HİK) uçağının Litvanya hava sahasında görev icra etini açıkladı.

Geçtiğimiz pazartesi günü başlayan görev dün sona ererken Aktürk, NATO Hava Unsur Komutanlığınca Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri bünyesinde yürütülmekte olan Esnek Caydırıcılık Seçenekleri kapsamında dün Romanya hava sahasında icra edilen “Entegre Hava ve Füze Savunma Harekâtı Eğitimi”ne iki adet F-16 uçağımız ile katılım sağlandığını ifade etti.