İsrail’den kritik adım: Netanyahu Suriye ile görüştüğünü doğruladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, çarşamba akşamı yaptığı açıklamada, Suriye ile güvenlik görüşmelerinin devam ettiğini doğruladı.

İlgili Haber Suriye dünya sahnesine geri döndü! 58 yıl sonra BM kürsüsünde bir Suriye lideri

Görüşmelerin temel hedefleri arasında İsrail'in çıkarlarını güvence altına almak, güneybatı Suriye'nin silahsızlandırılması ve bölgede yaşayan Dürzî nüfusun güvenliğinin sağlanması yer alıyor.

Daha önce basına yansıyan "gerilimi azaltma" anlaşması çerçevesinde, Suriye'nin İsrail sınırına yakın bölgelerde ağır makineler veya askeri teçhizat bulundurmayacağı bildirilmişti. Bu bilgiyi ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack aktarmıştı.

Ancak Suriye Başkanı Ahmed Şara, İsrail'in görüşmeleri geciktirebileceği endişesini dile getirdi. Şara, New York'ta 80. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda konuşurken, İsrail'in son dönemde gerçekleştirdiği binin üzerindeki hava saldırısı ve 400’ün üzerindeki kara operasyonuna da dikkat çekti.

Görüşmeler, bölgedeki güç dengelerini ve uluslararası ilişkileri yakından ilgilendiren hassas bir dönemde gerçekleşiyor. İsrail ve Suriye arasındaki gerilimin düşürülmesi, Orta Doğu’daki istikrar açısından önemli görülüyor.