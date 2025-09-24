Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İsraillilerden Netanyahu'ya şok protesto! "Savaş suçlusu hapiste olmalı"

İsraillilerden Netanyahu'ya şok protesto! "Savaş suçlusu hapiste olmalı"

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İsraillilerden Netanyahu&#039;ya şok protesto! &quot;Savaş suçlusu hapiste olmalı&quot;
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BM Genel Kurulu için ABD'nin New York kentine gitmek üzere Ben-Gurion Havalimanı'na geldiğinde yüzlerce kişi tarafından protesto edildi. Göstericiler, Gazze'ye yönelik saldırıların derhal durdurulmasını ve esir takası anlaşması yapılmasını talep etti. Bazı protestocular ise Netanyahu'nun Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından yargılanması gerektiğini vurgulayan pankartlar taşıdı.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere yola çıkması beklenen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Ben-Gurion Havalimanı'nda yüzlerce kişi tarafından protesto edildi.

İsrail'de yayın yapan Walla haber sitesinin haberine göre, başkent Tel Aviv'deki Ben-Gurion Havalimanı'nda toplanan yüzlerce İsrailli, Başbakan Netanyahu’dan Gazze Şeridi’ne saldırıları derhal durdurması ve esir takası anlaşması imzalamasını istedi.

"NETANYAHU HAPSE ATILSIN"

Hapishane tulumları giymiş birkaç göstericinin Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) hakkında tutuklama kararı çıkarttığı Başbakan Netanyahu'nun hapse atılmasını talep eden pankartlar açtığı görüldü.

TRUMP İLE GÖRÜŞECEK

Netanyahu'nun perşembe günü yerel saatle sabah 03.00’te ABD'ye hareket etmesi ve cuma günü New York'taki BM Genel Kurulu'nda bir konuşma yapması bekleniyor. Öte yandan Yedioth Ahronoth gazetesi, Başbakan Netanyahu'nun pazartesi Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geleceğini yazdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
Bulgaristan-Türkiye maçı hangi gün, saat kaçta oynanacak? Canlı yayın bilgileri araştırılıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sisi’den Trump’a övgü: Ortadoğu barışı için önemli bir temel - DünyaSisi’den Trump’a övgü: Ortadoğu barışı için önemli bir temelABD'deki Gazze Zirvesi sonrası ortak bildiri: Öncelikler belli oldu - DünyaABD'deki Gazze Zirvesi sonrası ortak bildiriAB-Trump arasındaki ticaret anlaşması yasa dışı mı? "DTÖ Kurallarını Karşılamıyor" - DünyaAB-Trump arasındaki ticaret anlaşması yasa dışı mı? "DTÖ Kurallarını Karşılamıyor"ABD Başkanı Trump'tan 21 maddelik Gazze planı! Bölge ülkelerine sundu - DünyaTrump'tan 21 maddelik Gazze planı!İsrail saldırısı sonrası harekete geçtiler... İtalya ve İspanya, Küresel Sumud Filosu'na donanma gemisi gönderiyor - DünyaKüresel Sumud Filosu'na donanma koruması!Macron'dan İran'a "saatleriniz kaldı" uyarısı! 'Nükleer silaha sahip olmamalı' - DünyaMacron'dan İran'a "saatleriniz kaldı" uyarısı!
Sonraki Haber Yükleniyor...