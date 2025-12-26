1990’lı yılların en sevilen aile komedileri arasında yer alan Bebek Firarda, televizyon ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşunca çekim tarihi, eğlenceli konusu ve unutulmaz oyuncu kadrosuyla yeniden gündeme geldi. Küçük Bebek Bink’in üç beceriksiz fidyeciden kaçarken yaşadığı maceraları konu alan yapım, nostalji arayan izleyicilerin yanı sıra filmi ilk kez izleyecek olanlar tarafından da merak ediliyor.

BEBEK FİRARDA NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?

Bebek Firarda filminin çekimleri 17 Ağustos 1993 ile 16 Aralık 1993 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Yapım süreci yaklaşık dört ay sürdü ve film, 1994 yılında sinemalarda izleyiciyle buluştu. Çekimlerin kısa sürede tamamlanmasına rağmen ortaya çıkan iş, dönemine göre oldukça iddialı sahneler içeriyordu.

Filmin büyük bölümü ABD’nin Chicago kentinde çekildi. Şehrin simge haline gelmiş sokakları, parkları ve yüksek binaları, Bebek Bink’in macerasına görsel açıdan güçlü bir arka plan sundu. Bu mekanlar, filmin akılda kalan sahnelerinin oluşmasında önemli rol oynadı.

BEBEK FİRARDA KONUSU NE?

Bebek Firarda, varlıklı bir ailenin dokuz aylık bebeği olan Bink’in, üç beceriksiz fidyeci tarafından kaçırılmasıyla başlıyor. Fotoğrafçı kılığına girerek eve sızan suçlular, bebeği kaçırıp fidye almayı planlıyor. Ancak Bink, beklenmedik şekilde onların elinden kurtuluyor ve şehirde başına buyruk bir maceraya atılıyor.

Film boyunca Bebek Bink, karşısına çıkan engelleri şansı ve merakı sayesinde aşarken, onu yakalamaya çalışan fidyeciler her defasında komik durumlara düşüyor. Polis, aile ve suçlular bebeğin peşine düşerken ortaya çıkan kovalamaca, filmi keyifli bir aile komedisine dönüştürüyor.

BEBEK FİRARDA OYUNCULARI

Filmin başrolünde Bebek Bink karakteri, ikiz kardeşler Adam Robert Worton ve Jacob Joseph Worton tarafından canlandırıldı. Çekimlerin zorluğu nedeniyle iki kardeş dönüşümlü olarak kamera karşısına geçti.

Filmin diğer oyuncu kadrosunda ise Joe Mantegna (Eddie), Joe Pantoliano (Norby), Brian Haley (Veeko), Lara Flynn Boyle (Lorraine Cotwell), Cynthia Nixon, Matthew Glave ve Fred Dalton Thompson gibi tanınmış isimler yer alıyor.

