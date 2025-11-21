Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Uzunkavak Mahallesi'nde yaşayan depremzedeler, resmi işlemler için 30 kilometre yol gitmek zorunda kalmaları nedeniyle 3 kilometre uzaklıktaki Kumlu ilçesine bağlanmak için referanduma gitti. Mahalledeki 780 seçmenden 510'u sandığa giderken, 480 "Evet" oyuyla mahallenin Kumlu'ya bağlanma kararı çıktı. Kumlu Belediye Meclisi'nin onayladığı karar, 21 Kasım 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

3 KİLOMETRE UZAKLIKTAKİ İLÇEYE BAĞLANMAK İSTEDİLER

510 KİŞİ OY KULLANDI

Hatay Valiliğine yapılan başvurular sonrası geçtiğimiz aylarda mahallede referandum gerçekleştirildi. Toplamda 780 seçmenin bulunduğu mahallede, 510 kişi sandığa giderek oy vermişti.

MAHALLE, KUMLU'YA KATILDI

Yapılan sayımlar sonucu, 480 "Evet" oy ile Uzunkavak Mahallesi'nin Kumlu ilçesine bağlanması kararlaştırılmıştı. Yapılan referandum sonrası Kumlu Belediye Meclisi'nde de Uzunkavak'ın ilçeye katılımı için oylama gerçekleştirildi ve Uzunkavak'ın Kumlu'ya katılma talebi kabul edildi.

Resmi Gazete’de yayınlanan 21 Kasım 2025 tarihli 10619 sayılı kararla birlikte Uzunkavak Mahallesi resmi olarak Kumlu ilçesine bağlandı.

