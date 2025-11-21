İzmir Metrosu’nda psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir genç, yolculara küfür ederek gerginlik yaşanmasına sebep oldu.

Bugün İzmir Metrosu’nda psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir şahıs, metroda yüksek sesle küfür etmeye başladı. Çevredeki yolcuların tepki göstermesi üzerine şahıs, kendisini uyaranlara bağırarak üzerlerine doğru yürüyüp hareket etti.

"Sen polis misin? Sana ne?" diyerek yolcuların üzerine yürüyen gencin sinirlenerek metro kapılarına defalarca vurduğu anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Olay sırasında birçok yolcu korku yaşarken, bazı yolcular saldırganı sakinleştirmeye çalıştı.

Metrodaki gerginlik, saldırganın bir sonraki durakta vagondan inmesiyle son buldu. Olayla ilgili herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

MAHMUT EKİNCİ

