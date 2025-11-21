'Terörsüz Türkiye' komisyonu bugün İmralı'ya gidiş gündemiyle toplandı. MHP, AK Parti ve DEM olumlu mesajlar verirken CHP, İmralı'ya partiden kimseyi göndermeyeceklerini duyurdu. Bu gelişmeye DEM Parti kanadından sert tepki geldi.

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

CHP RESTİ ÇEKTİ

MHP lideri Bahçeli'nin "İmralı'ya gidilmeli" çıkışının ardından komisyonun bugün İmralı'ya gidilip gidilmeyeceğini görüşmesi beklenirken CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, "İmralı'ya gidiş için partimizden üye vermeyi doğru bulmuyoruz. Ziyaret planlanıyorsa komisyonda oylama yapılmalıdır." dedi.

DEM'DEN CHP'YE TEPKİ

DEM Parti'den ise CHP'ye tepki geldi. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit yaptığı açıklamada, "Bu sorunun çözülmesi için katkı veriyoruz. Tarihi cesur insanlar yapar cüret edenler yapar, doğru tarafta duranlar yazar. Sorumluluk alanları da almayanları da tarih yazacak. " denildi.

MHP'DEN FETİ YILDIZ GİDECEK

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında kurulan TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 'İmralı'ya gidiş gündemiyle yapacağı toplantı öncesinde konuştu. Yıldız, Komisyonu'nun, İmralı'ya gidişine ilişkin "Biz, 'Gidiyoruz' demekle gidilmez. Bunun bir izni var, bakanlığa bildirilecek, gidecek milletvekilleri için izin alınacak. Tahmince her partiden 4-5 milletvekili olur. Bunu söyleyebilirim; Milliyetçi Hareket Partisi adına ben gideceğim" ifadelerini kullandı.

DEM PARTİ ADINA GİDECEK İSİM AÇIKLANMIŞTI

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, dün yaptığı açıklamada da "Parti olarak komisyonun oluşturacağı heyette İmralı Adası'na gidecek komisyon üyemizi belirledik. Eğer bir kişi ile temsil edilirse DEM Parti Grup Başkanvekili ve aynı zamanda komisyonda da koordinatör grup başkanvekili olarak görev üstlenen Gülistan Kılıç Koçyiğit bizi temsilen o heyette yer alacak." demişti.

GÖZDE NUR BAYAR

