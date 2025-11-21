Terörsüz Türkiye sürecinde gözler bugün saat 14.00'te yapılacak Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısına çevrildi. Toplantıda bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirilecek ve İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna gidilmesi de dahil olmak üzere gelecek süreçte yapılacak çalışmalar görüşülecek.

Terörsüz Türkiye sürecinde gözler bugün yapılacak Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Toplantısı'na çevrildi. Görüşmenin ana gündem maddesini İmralı'ya yapılması planlanan ziyaret oluşturuyor. Ziyaret, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Gerekirse İmralı'ya ben giderim." çıkışıyla siyasetin en önemli gündem maddesi haline gelmişti.

DEM Parti de ziyaretin gerçekleşmesinden yana olurken, AK Parti ve CHP'de dün bu konuda toplantılar yapıldı. İki partide de kurmaylar bu konuda alacakları tavrı belirlemek için bir araya geldi.

AK PARTİ'DEN İMRALI ZİYARETİNE YEŞİL IŞIK

Komisyonun İmralı'ya gidilmesi önerisini karara bağlayacağı toplantı öncesi AK Parti tavrını belirledi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, İmralı ziyaretine olumlu baktıklarını söyledi. Güler, "Oylama olursa olumlu oy vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Feti Yıldız, AK Parti'yi ziyaret etti

OYLAMA ÖNCESİ KRİTİK GÖRÜŞME

AK Parti'deki toplantı öncesinde önemli bir de görüşme gerçekleşti. "Komisyon'dan İmralı'ya gidilecek kararı çıkacak." diyen MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, AK parti Grup Başkanı Güler ile bir araya geldi.

CHP HENÜZ KARAR VERMEDİ

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu da İmralı ziyareti konusunda tavrını belirlemek için toplandı. Toplantının ardından CHP kaynakları, "Henüz bir karar vermedik." dedi. Müzakerelerin devam ettiğini belirten kaynaklar, "Komisyon toplantısına girmeden kararımız belli olur." ifadelerini kullandı.

DEM Parti, İmralı ziyareti gerçekleşirse Gülistan Kılıç Koçyiğit'i gönderecek

DEM PARTİ'DE İSİM NETLEŞTİ

DEM Parti'de ise İmralı ziyareti gerçekleşirse partiyi temsil edecek isim belli oldu. Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Gülistan Kılıç Koçyiğit bizi temsilen o heyette yer alacak. En önde görmek istediğimiz siyasi parti, ana muhalefet partisi. Aksi takdirde çözümsüzlük olarak algılanır, barış korkusu olarak algılanır." dedi.

KURTULMUŞ, KOORDİNATÖR GRUP BAŞKANVEKİLLERİYLE BİR ARAYA GELECEK

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, süreç komisyonunda bulunan koordinatör grup başkanvekilleriyle saat 13.30'da toplantı yapacak.

KOMİSYON TOPLANTISI 14.00'TE BAŞLAYACAK

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun bugün yapılacak 18'inci toplantısının saat 14.00'te başlaması bekleniyor.

MAHMUT EKİNCİ

