Bolu Dağı'nda kar fırsatçılığı! 150 TL'lik ürün 450 TL oldu
Kış mevsiminin kendini iyice hissettirmeye başlamasıyla, bir fırsatçılık daha gözler önüne serildi. Bolu Dağı'nda bulunan bir benzin istasyonunda cam silecek suyunun 3 kat pahalıya satıldığı görüldü.
Yeni yıla sayılı günler olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor Türkiye genelinde birçok il beyaza bürünürken, kar yağışının etkili olduğu bölgelerden biri de Bolu Dağı.
HAVA SICAKLIKLARI EKSİLERİ GÖRÜYOR
Bolu Dağı'nda hava sıcaklıkları eksilere kadar iniyor. Birçok aracın kullandığı güzergahta her yıl olduğu gibi kar yağışı ve don etkisini gösteriyor.
FİYATI 3'E KATLADILAR
Kış mevsiminin sert geçtiği Bolu Dağı'nda yapılan fırsatçılık ise vatandaşların tepkisini çekti. Bir benzin istasyonunda cam silecek suyunun 3 kat pahalıya satılması akıllara durgunluk verdi. Normalde maksimum 150 TL bandında satılan cam silecek suyunun 450 TL'ye satılması dikkat çekti.
