Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), 3 önemli satışa hazırlanıyor. İhaleye çıkacak 2 büyük otel ve 1 sanayi devi için toplamda 14 milyar liradan fazla muhammen bedel belirlendi. İşte detaylar...

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), turizm ve sanayi alanında peş peşe ihalelere çıkacak. Resmi Gazete’de yayımlanan ilanlara göre, Antalya ve İzmir’deki iki büyük otel ile Form Sünger ve Yatak Sanayi AŞ’nin tamamı satışa sunulacak.

ROYAL TEOS OTEL 4.6 MİLYAR LİRAYA SATIŞTA

İzmir’in Seferihisar ilçesinde bulunan Royal Teos Otel Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, 11 Şubat 2026 tarihinde 4 milyar 600 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkacak. İhaleye katılmak için sunulması gereken geçici teminat tutarı, muhammen bedelin yüzde 10'u, yani 460 milyon TL olarak belirlendi. İhalede son teklif verme tarihi 10 Şubat saat 16.00 olacak.

TEKİROVA OTEL İÇİN 5.9 MİLYAR LİRA İSTENİYOR

Antalya’nın Kemer ilçesinde yer alan Tekirova Turizm Otel Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, 18 Şubat tarihinde 5 milyar 950 milyon TL muhammen bedelle satışa sunulacak. İhaleye katılmak isteyenler yine muhammen bedelin yüzde 10'unu (595 milyon TL) geçici teminat tutarı olarak yatıracak. Son teklif verme süresi ise 17 Şubat saat 16.00.

TMSFden 14 milyar liralık satış! 2 büyük otel, 1 sanayi devi ihaleye çıkıyor

FORM SÜNGER VE YATAK 3.8 MİLYAR LİRAYA SATIŞTA

Hazine mülkiyetinde bulunan Form Sünger ve Yatak Sanayi AŞ’nin yüzde 100 payı, satışa konu edilecek. Her biri 1 TL nominal değerli 50 milyon adet hisse, 3,8 milyar TL muhammen bedel üzerinden ihaleye çıkarıldı.

İhaleye katılım teminatı 200 milyon TL olarak belirlenirken, teklifler 23 Şubat tarihine kadar verilebilecek. İhale ise 24 Şubat’ta gerçekleştirilecek.

