TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl — Türkiye'de otomobil satışları ocak-kasım döneminde 938 bin 177 adet olurken, bunun 77 bin 647 adedini Çinli markalar gerçekleştirdi. Çinli markaların toplam pazardan aldığı pay %8,28 oldu. Bu yıl BYD ve Jaecoo yükselişe geçerken, Chery ve MG ivme kaybı yaşıyor. Çinli markalarda en düşük fiyatı ise Aralık 2025 itibarıyla 1 milyon 529 bin TL'den başlıyor.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) verilerine göre, Türkiye’de otomobil satışları ocak-kasım döneminde 938 bin 177 adet oldu. Söz konusu dönemde toplam satışlarda yüzde 10,96 oranında artış gözlemlendi.

Çinli markaların Türkiye’deki satışları 77 bin 647 adede ulaştı. Son yıllarda dünya genelinde Çinli araçların payı artarken, benzer bir eğilim Türkiye’de yaşanıyor. Ocak-Kasım 2025 döneminde Çinli markaların Türkiye’deki satışları 77 bin 647 adede ulaştı. Çinli markaların toplam otomobil pazarından aldığı pay ise %8,28 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de satılan her 100 araçtan 8'i Çinli! ÇİNLİ MARKALARIN SATIŞI Yılın 11 aylık döneminde Çinli markaların ulaştığı satış rakamları ve her markanın toplam pazardan aldıkları pay şöyle gerçekleşti: -BYD: 40 bin 770 adet (%4,35)

-Chery: 26 bin 663 adet (%2,84)

-Jaecoo: 7 bin 633 adet (%0,81)

-MG: Bin 912 adet (%0,20)

-SKYWELL: 302 adet (%0,03)

-LEAPMOTOR: 182 adet (%0,02)

-DFSK: 161 adet (%0,02)

-HONGQI: 24 adet (%0)

BYD Seal U BYD FARK ATTI Bu arada markalar bazında geçen yıl kıyasla daha farklı dinamikler öne çıkıyor. Geçen yıl Türkiye pazarında 11 ayda sadece 2 bin 137 adet satış yapan BYD’nin, bu yıl 40 bin 770 adede çıkması dikkat çekti. Jaecoo da bu yıl %170 artışla 7 bin 633 adet satışa ulaştı.

Chery ise 2024’te 11 aylık dönemde 53 bin 916 adet anahtar teslim etmişti. Ancak markanın satışları bu yıl yarı yarıya düştü ve 26 bin 663 adede geriledi. Bir başka Çinli marka MG’nin satışları da bu yıl %88,66 düşüşle 2 bin adedin altına geriledi.

JAECOO 7 1,5 MİLYON TL’DEN BAŞLIYOR Türkiye’de en çok satan 4 Çinli markanın başlangıç donanım satış fiyatları ise şu şekilde: BYD

-Atto 2 130 kW Boost: 1.529.000 TL

-Dolphin 150 kW Comfort: 1.610.000 TL

-Atto 3 150 kW Design: 2.119.000 TL

-Seal U EV 160 kW Design: 2.486.750 TL CHERY

-Tiggo 7 Prestige 4x2: 2.199.000 TL JAECOO

-Revive 4x2 1.598 cc 145 bg: 2.170.000 TL MG

-Yeni HS: 2.385.000 TL



