2026 yılına girmeden sigara fiyatlarına ilk zam haberi geldi. Bir sigara grubuna paket başı 5'er TL zam yapıldı. İşte 5 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak zamlı fiyatlar...

Sigara tiryakilerini üzecek bir gelişme yaşandı. Yeni yıl öncesi sigaraya ilk zam haberi geldi.

PAKET BAŞINA 5'ER TL ZAM

Türkiye Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya üzerinden sigara zammını duyurdu. Buna göre, Captain Black grubundaki sigaralara paket başına 5'er TL zam geldi.

Sigaraya 2026nın ilk zammı! İşte yeni fiyatlar

SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

5 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak zam sonrası, grubun sattığı en ucuz sigara 90 TL, en pahalı sigara ise 95 TL olacak.

