Köyceğiz Gölü taştı! Narenciye bahçeleri su altında kaldı
Birkaç gündür etkili olan sağanak nedeniyle Köyceğiz Gölü taştı, narenciye bahçeleri ve sahil şeridine yakın alanlar su altında kaldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme yaparken, hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Muğla'da, Köyceğiz Gölü'nün taşması sonucu su altında kalan narenciye bahçeleri dronla görüntülendi. lçede birkaç gündür etkili olan yağış nedeniyle Namnam Çayı, Yuvarlakçay ve Kargıcak Deresi'nden akan sular Köyceğiz Gölü'nde su seviyesini yükseltti.
Taşkın nedeniyle sahil şeridine yakın ev ve iş yerlerini su bastı, kordon ve kordona çıkan yollar su altında kaldı.
Suyun yükselmesiyle göle dönüşen narenciye bahçeleri dronla görüntülendi.
Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, su basan narenciye bahçelerini gezerek inceleme yaptı. Ekipler, ilerleyen günlerde hasar tespit çalışması yürütecek.
Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, Köyceğiz'de aşırı sağanak nedeniyle su altında kalan narenciye bahçelerinde inceleme yaptıklarını söyledi.
Ekiplerin Köyceğiz ve mahallelerinde zarar gören alanlarda hasar tespit çalışması yürüttüklerini belirten Baydar, geçmiş olsun temennisinde bulundu.