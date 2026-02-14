Narenciye bahçeleri su altında kaldı

Birkaç gündür etkili olan sağanak nedeniyle Köyceğiz Gölü taştı, narenciye bahçeleri ve sahil şeridine yakın alanlar su altında kaldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme yaparken, hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.