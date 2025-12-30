Kaydet

Aksaray’da dün gece etkili olan kar yağışının ardından Tacin Mahallesi Tacin Caddesi üzerinde bazı sürücüler, karla kaplı yolları drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdü. Minibüs, hafif ticari araç ve otomobillerle tehlikeli manevralar yapan şahısların o anları, çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüleri ihbar kabul eden Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, araç plakaları üzerinden sürücülerin kimliklerini kısa sürede tespit etti. Yapılan incelemeler sonucunda kural ihlali yaptığı belirlenen 4 ayrı sürücüye, kişi başı 46 bin 392 lira olmak üzere toplamda 185 bin 568 lira idari para cezası uygulandı. Cezai işlemin yanı sıra sürücü belgelerine 2 ay süreyle el konulan şahıslar hakkında, trafik güvenliğini tehlikeye atmak suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

