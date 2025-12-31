Batı’nın DEAŞ aparatı!

Yalova’daki saldırı sonrası dün birçok yerde DEAŞ’lılar gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şöyle dedi:

"21 ilde bu sabah eş zamanlı olarak polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 357 DEAŞ şüphelisini yakaladık. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM TEM Daire Başkanlığımız ve İstihbarat Başkanlığımız koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüklerince; Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Bingöl, Çorum, Denizli, Erzincan, Gaziantep, Giresun, İstanbul, Kastamonu, Kilis, Konya, Muğla, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa, Şırnak, Yalova ve Van’da operasyonlar gerçekleştirildi.”

Beş gün önce de MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü; eylem hazırlığı içinde olduğu tespit edilen DEAŞ'lı İbrahim Burtakuçin'e yönelik ortak bir operasyona imza attı. MİT'in yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde İbrahim Burtakuçin'in Türkiye'de terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü, Türkiye'den fırsat bulması hâlinde çatışma bölgelerine intikal ederek DEAŞ'a katılma arayışları içerisinde olduğu ve yılbaşında Türkiye'de DEAŞ adına eylem/saldırı hazırlığı yaptığı tespit edildi. DEAŞ'lı Burtakuçin'in yurt içi ve yurt dışında birçok DEAŞ sempatizanı ile irtibat hâlinde olduğu belirlendi. MİT'in yürüttüğü hassas çalışmalar sonucunda teröristin güncel konumu tespit edildi.

Gerçekleştirilen incelemeler neticesinde DEAŞ'lı Burtakuçin'e ait materyallerde, DEAŞ'a ait yazılımların, DEAŞ -sözde- bayrağına/flamalarına ilişkin görsellerin, DEAŞ tarafından motivasyon amaçlı canlı bomba/fedai eylemlerinde kullanılan ve DEAŞ'a katılımı destekleyen ses dosyalarının, DEAŞ unsurlarına ve yöneticilerine ait görseller ve videoların, DEAŞ unsurları ile gerçekleştirdiği örgütsel görüşmelerin olduğu tespit edildi.

MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik eylem planlamalarının akamete uğratılması, DEAŞ'ın unsur kazanımının deşifre olması ve eylem planlamalarının ele geçirilmesi sağlandı.

Orta Doğu Araştırmaları Merkezi Levant Çalışmaları Koordinatörü Dr. Oytun Orhan, terör örgütü PKK/YPG'nin DEAŞ’ı Batı’ya karşı şantaj olarak kullanmasını ve Suriye'deki yeni süreci Anadolu Ajansı için yazmıştı. Orhan orada şöyle diyor:

“DEAŞ’ın Suriye’deki alan kontrolü, Mart 2019’da Bağuz kentinin alınması ile sonlandırıldı. Terör örgütü PKK/YPG’nin bu yeni aşamada, Batı’dan destek almayı sürdürebilmek ve kendisine dönük ilgiyi canlı tutmak için yeni argümanlara ihtiyacı vardı. Örgüt, DEAŞ kartını farklı şekillerde kullanmaya devam etti... Terör örgütü PKK/YPG, DEAŞ’ın bölgede alan kontrolü sona erse de hâlen stratejik bir tehdit olduğunu savundu ve her an yeniden güçlenebileceğini iddia etti. Örgüt bu düşünceyi güçlendirmek adına zaman zaman güvenlik açıkları oluşturarak DEAŞ’ın canlı olduğunu göstermeye çalıştı. İkinci olarak, terör örgütü PKK/YPG yakalanan DEAŞ’lı militanlar üzerinden kendisine alan açmaya çalıştı. PKK/YPG denetimindeki hapishanelerde tutulan DEAŞ’lılar örgüte 3 açıdan fırsat sundu.”

Batı ne zaman sıkışsa DEAŞ aparatını kullanıyor. Onu sahaya sürüyor. Onu var eden sebepleri ortadan kaldırmıyor. Suriye’de DEAŞ varken YPG’ye silah veriyordu. Daha doğrusu bahanesi buydu.

Görüyoruz ki Batı hâlâ DEAŞ’ı bir aparat olarak kullanıyor ve kullanmaya da devam edecek...

