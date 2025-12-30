Hollywood’un dünyaca ünlü isimlerinden George Clooney ve eşi Amal Clooney, iki çocuklarıyla birlikte Fransız vatandaşlığına kabul edildi. Fransız hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanan kararname, ailenin artık ABD'nin yanı sıra Fransa vatandaşı olduğunu doğruladı.

ABD’li aktör ve yapımcı George Clooney, eşi Amal Clooney ve 8 yaşındaki ikiz çocuklarıyla birlikte, çocuklarının paparazzilerden korunmasını sağlayan gizlilik yasaları nedeniyle Fransa vatandaşlığına geçti. Bu önemli karar, Fransa hükümetinin resmi gazetesi aracılığıyla yayımlanan kararnameyle resmileşirken, ailenin en mutlu oldukları yer olarak tanımladıkları Güney Fransa'daki mülkleri yeni yuvaları haline geldi.

“BURADA ÇOCUKLARIMIN FOTOĞRAFLARINI ÇEKMİYORLAR"

Clooney, bu ayın başında RTL radyosuna verdiği röportajda, karara giden yolu Fransız yasalarına överek anlatmıştı. Clooney, "Fransız kültürünü ve dilini seviyorum, ama 400 günlük dersten sonra bile hâlâ kötüyüm" dese de, asıl övgüyü Fransız gizlilik yasalarına ayırmıştı.

Clooney, "Burada çocukların fotoğraflarını çekmiyorlar. Okul kapılarında saklanan paparazziler yok. Bu bizim için bir numaralı neden" sözleriyle Fransa vatandaşlığına geçmesindeki öncelikli nedeni ortaya koydu.

ÇİFTİN AVRUPA İLE OLAN BAĞLARI YILLAR ÖNCE KURULDU

Diğer taraftan, İngiliz ve Lübnan asıllı bir insan hakları avukatı olan Amal Clooney, akıcı Fransızcasıyla bilinirken, George Clooney'nin Avrupa ile olan güçlü bağı ise 2014’teki evliliklerinden çok daha öncesine dayanıyor.

Uzun yıllardır İtalya'daki Como Gölü bölgesinde 2002'de satın aldıkları bir malikaneye sahip olan Clooney çifti, ayrıca İngiltere'de tarihi bir konak da edinmişti. Aile, yeni vatandaşlıklarıyla birlikte odak noktaları haline gelen Güney Fransa’daki mülklerini ise 2021 yılında satın aldı. Provence bölgesinde, Brignoles köyü yakınlarında bulunan bu mülk, Domaine du Canadel adıyla bilinen tarihi bir yapı olarak öne çıkıyor.

Sık sık seyahat etmelerine rağmen Clooney, Fransa'daki evlerinin, "en mutlu oldukları yer" olduğunu vurguladı. ABD'de New York ve Kentucky'de de mülkleri bulunan çift, son on yılda Los Angeles ve Meksika'daki evlerini satmıştı.

HOLLYWOOD’DAN AVRUPA’YA YENİ BİR GÖÇ DALGASI MI BAŞLIYOR?

Öte yandan George Clooney, Fransız vatandaşlığı arayan tek Hollywood yıldızı değil. ABD'li yönetmen Jim Jarmusch da geçtiğimiz günlerde France Inter radyosuna konuşarak Fransız vatandaşlığına başvurmayı planladığını açıkladı. Jarmusch, "Bana ABD’den kaçma imkanı verecek bir yer istiyorum" diyerek Fransız kültürünün kendisini de cezbettiğini belirtmişti.

Oyunculuğunun yanı sıra yönetmenlik ve yapımcılık da yapan George Clooney’nin kariyerinde, 2006’da Syriana ile En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ve 2012’de yapımcısı olduğu Argo ile En İyi Film dalında kazandığı iki Oscar ödülü bulunuyor.

