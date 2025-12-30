İngiltere'nin Orpington kentinde yaşayan, 29 Aralık 1995 doğumlu Flossie isimli kedi, tam 30 yaşına girerek insan ömrüyle yaklaşık 140-150 yıla denk gelen bir yaşa ulaştı ve dünyanın haala hayatta olan en yaşlı kedisi unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı. Sahibiyle aynı yaşta olan Flossie, ilerleyen yaşına rağmen enerjisiyle dikkat çekiyor.

Veteriner kayıtlarına göre 29 Aralık 1995'te dünyaya gelen ve dün tam 30 yaşına giren Flossie, sahip olduğu bu istisnai uzun ömür ile adını dünyanın en uzun yaşayan kedisi olarak tarihe yazdırdı. Ortalama bir kedi ömrünün çok üzerine çıkan Flossie, bu rekorla Guinness Rekorlar Kitabı'nda listeleniyor.

ÖLÜMLE İKİ KEZ GELEN AYRILIK Flossie'nin hayatı, uzun ve hareketli bir geçmişe sahip. İlk evinde 10 yıl yaşayan kedi, sahibinin vefatının ardından onun kız kardeşi tarafından sahiplenildi ve 14 yıl daha onunla kaldı.

İkinci sahibini de kaybettikten sonra Flossie'nin yolu, İngiltere'nin Orpington kentinde yaşayan Victoria Green ile kesişti. Green, yaşlı kedilerin kafeslerde kalmaması için gönüllü olarak çalışırken, Flossie'yi bir hayvan kurtarma kuruluşu olan Cats Protection aracılığıyla sahiplendi.

"BENİMLE AYNI YAŞTA OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE ŞOK OLDUM" Victoria Green, Flossie'yi sahiplenme sürecini anlatırken yaşadığı şaşkınlığı şöyle anlattı: "Cats Protection'ın web sitesinde Flossie'nin yaşını 27 olarak gördüğümde bunun bir yazım hatası olduğunu ve kedinin 17 yaşında olması gerektiğini düşündüm. Ancak yetkililer Flossie'nin gerçekten 27 yaşında, yani kendisiyle aynı yıl doğduğunu doğrulayınca büyük bir şaşkınlık yaşadım."

Green, "Onu sahiplendiğimde sadece birkaç ayı kaldığını düşünmüştüm, ama en azından o son ayları güzel, sıcak bir dairede, iyi beslenmiş ve sevgi görerek geçireceğini bilmek beni rahatlatıyordu" dedi. Ancak, Green'in beklentisinin aksine, Flossie bir yılı aşkın süredir sahibinin yanında sağlıklı bir şekilde hayatına devam ediyor.

FLOSSİE İLERLEYEN YAŞINA RAĞMEN HALA ÇOK HAREKETLİ Diğer taraftan Flossie, sahibiyle İngiltere'nin Orpington kentinde yaşıyor. Yaşlılığa bağlı olarak hem sağır hem de kısmen görme engelli olmasına rağmen, Green onun bakılmasının çok kolay olduğunu açıkladı. Green, "Flossie'nin rutini oldukça düzenli. Sabah altıda yüksek sesle miyavlayarak kahvaltısını istiyor, ardından uyuyor, öğleden sonra atıştırmalık için uyanıyor ve daha sonra çok uyuyor" dedi.

"UZUN HAYATININ SIRRI ŞANS VE SEVGİ" Bununla birlikte Green, Flossie'nin uzun ömrünü büyük ölçüde şansa ve daha önceki sahiplerinin sevgisiyle ilgili olduğunu söyledi. Flossie'nin son günlerini mutlu bir şekilde geçirmesinin kendisi için en önemli şey olduğunu belirten Green, "Flossie artık yaşına özel bir şekilde beslense de şaşırtıcı derecede aktif. Koltuğa çıkması için küçük bir merdiveni almasına rağmen, onu hiç kullanmıyor ve hala her yere zıplayarak çıkıyor" dedi.

