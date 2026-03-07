Amerika’nın 18 istihbarat kurumunun ortak analizine göre, düzenlenen dev operasyonlara rağmen İran’daki köklü dini ve askeri yapının devrilmesi "muhtemel" görünmüyor. Washington Post tarafından içeriği doğrulanan rapora göre, ABD'nin gerçekleştireceği kapsamlı bir saldırı bile ülkedeki köklü askeri yapıyı yıkmaya yetmeyecek.

Amerika Birleşik Devletleri’ne bağlı 18 istihbarat kurumunun ortaklaşa hazırladığı son analiz raporu, bölgedeki askeri hareketliliğe dair ezber bozan bir tabloyu gündeme taşıdı.

Trump’ın "rejim çökecek" beklentisini yerle bir eden raporda, ağır bombardıman altında bile Tahran’ın iktidarı koruyacağı ileri sürüldü:

"Dev operasyonlara rağmen İran’daki köklü dini ve askeri yapının devrilmesi "muhtemel" görünmüyor."

ABD'nin 18 istihbarat kurumundan Trump'a "İran" freni: "Rejim devrilmeyecek"

TRUMP'IN LİDER DEĞİŞİMİ PLANINA İSTİHBARAT ENGELİ

Başkan Donald Trump'ın İran'ın mevcut liderlik yapısını tamamen temizleme ve yerine kendi seçtiği bir ismi getirme planları, istihbarat dünyasında karşılık bulmadı. 28 Şubat'ta başlayan savaştan yaklaşık bir hafta önce tamamlanan rapor, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesi durumunda bile sistemin kendi protokollerini işleterek ayakta kalacağını öngörüyor.

Rapora yakın kaynaklar, İran'ın parçalanmış muhalefet yapısının ülkeyi kontrol altına alma ihtimalini "muhtemel olmayan" bir senaryo olarak nitelendirmeye başladı.

İRAN'IN YENİ DİNİ LİDERİ MÜCTEBA HAMANEY Mİ OLACAK?

Tahran'da, yeni liderin kim olacağına dair süreç işlemeye devam ediyor. Dini lider Hamaney'in yerine geçecek ismi belirleme yetkisine sahip olan Uzmanlar Meclisi'nin gündeminde, Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney var.

Ancak istihbarat raporları, bu adaylığın sadece Devrim Muhafızları (IRGC) desteğiyle sınırlı kalmadığını, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani gibi diğer güç odaklarının direnciyle karşılaştığına değinildi.

Bir başka iddiaya göre de İran’daki dini kurumlar ve Devrim Muhafızları, sistemin devamlılığını sağlayan protokolleri devreye sokuyor.

REJİMİN DİRENÇ KAPASİTESİ HESAPLANIYOR

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı Anna Kelly, operasyonun hedeflerini İran'ın balistik füze kapasitesini, donanmasını ve nükleer altyapısını yok etmek olarak özetledi. Ancak uzmanlar, askeri yıkımın siyasi bir çöküşe yol açmayabileceğine dikkat çekmekte.

Brookings Enstitüsü başkan yardımcısı Suzanne Maloney, NIC raporunun İran sisteminin derin kurumsal köklerine dayandığını ifade ederek, ülke içinde rejimin otoritesine rakip olabilecek organize bir gücün bulunmadığını belirtti. Washington Yakın Doğu Politikası Enstitüsü'nden Holly Dagres ise din adamlarının ideolojik yapısının "Amerikan emperyalizmine direnmek" üzerine kurulu olduğunu, bu nedenle Trump'a boyun eğmenin rejim kimliğine aykırı düşeceğini iletti.

