Trendyol 1. Lig’de Amedspor ile Serik Belediyespor karşı karşıya geliyor. Futbolseverler Amedspor-Serikspor maçının hangi kanalda yayınlanacağını, saat kaçta başlayacağını ve nereden şifresiz canlı izlenebileceğini araştırıyor.

Trendyol 1. Lig’de 29. hafta heyecanı devam ederken Amedspor sahasında Serik Belediyespor’u konuk edecek. Diyarbakır Stadyumu’nda oynanacak mücadele öncesinde sporseverler maçın yayın bilgileri ve başlama saatine ilişkin detayları merak ediyor.

AMEDSPOR-SERİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig’in 29. haftasında oynanacak Amedspor-Serik Belediyespor karşılaşması futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Kritik mücadele hem lig sıralaması hem de haftanın dikkat çeken karşılaşmaları arasında yer alması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Taraftarlar özellikle maçın hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı.

Amedspor ile Serik Belediyespor arasındaki mücadele TRT Spor ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Böylece futbolseverler karşılaşmayı hem şifresiz hem de dijital platformlar üzerinden takip edebilecek. Maçın geniş bir izleyici kitlesine ulaşması bekleniyor.

Amedspor-Serikspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Maç yayın bilgileri!

AMEDSPOR MAÇI ŞİFRESİZ NEREDEN İZLENİR?

Amedspor ile Serik Belediyespor arasında oynanacak mücadele TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Bu nedenle futbolseverler karşılaşmayı televizyon üzerinden ücretsiz şekilde izleyebilecek. Ayrıca beIN Sports 2 kanalı üzerinden de maç canlı olarak yayınlanacak.

Amedspor-Serikspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Maç yayın bilgileri!

AMEDSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig’de Amedspor ile Serik Belediyespor arasındaki mücadele 7 Mart 2026 Cumartesi günü oynanacak. Diyarbakır Stadyumu’nda gerçekleştirilecek karşılaşma saat 20.00’de başlayacak.

Karşılaşmanın Diyarbakır’da oynanacak olması nedeniyle ev sahibi ekip taraftarının yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Ligde kritik haftalara girilirken iki takımın da puan mücadelesi büyük önem taşıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası