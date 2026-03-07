Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Liverpool'un Hollandalı savunma oyuncusu Virgil van Dijk, İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) Wolverhampton'ı deplasmanda 3-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Liverpool, FA Cup 5'inci Tur maçında Wolverhampton Wanderers'ı deplasmanda 3-1 yendi ve bir üst tura yükseldi. Mücadelenin ardından konuşan Liverpool takım kaptanı Virgil van Dijk, 10 Mart Salı günü İstanbul'da oynayacakları Galatasaray maçıyla ilgili de açıklama yaptı.

Virgil van Dijk

"GALATASARAY MAÇI ZOR OLACAK"

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunun lig etabında 1-0 mağlup oldukları karşılaşmayı hatırlatan 34 yaşındaki oyuncu, RAMS Park'ı dolduran sarı-kırmızılı taraftarların yaptığı baskıdan etkilendiğini itiraf etti.

Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin 2'nci haftasında Liverpool'u 1-0 mağlup etmişti.

Hollandalı futbolcu, Galatasaray ile deplasmanda oynayacakları maç hakkında, "Şimdi Galatasaray maçına odaklanacağız. Kulaklarımız yine test edilecek ama orada olmak güzel. Zor bir maç olacak. Umarım orada iyi bir sonuç alabiliriz" dedi.

