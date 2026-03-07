8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında birçok belediye toplu ulaşımda özel uygulamalar başlattı. Türkiye’nin farklı şehirlerinde kadınlara yönelik ücretsiz ulaşım kararları açıklanırken uygulamanın hangi illerde geçerli olduğu merak ediliyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bazı belediyeler şehir içi ulaşımda kadınlara yönelik ücretsiz uygulamaları duyurdu. Belediyeler tarafından yapılan açıklamalara göre belirli şehirlerde metro, belediye otobüsü ve toplu taşıma araçları kadın yolcular için gün boyunca ücretsiz hizmet verecek.

8 MART'TA KADINLARA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Farklı şehirlerde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadınlara yönelik ücretsiz ulaşım uygulamaları kararları alındı. Belediyeler tarafından yapılan açıklamalara göre bazı illerde belediyeye ait toplu taşıma araçları kadın yolcular için gün boyunca ücretsiz olacak.

Şırnak Belediyesi de bu kapsamda bir karar aldığını duyurdu. Belediye tarafından yapılan açıklamada, 8 Mart Pazar günü belediyeye ait toplu taşıma araçlarından tüm kadınların ücretsiz yararlanabileceği belirtildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan duyuruya göre kentte metro ve belediye otobüsleri 8 Mart boyunca kadın yolcular için ücretsiz olacak. Ayrıca kadınların yanlarında bulunan çocuklarına da bu uygulamadan yararlanabileceği belirtildi.

Şanlıurfa’da da 8 Mart kapsamında ücretsiz ulaşım kararı alındı. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, şehir içi toplu taşıma araçlarının kadınlar için ücretsiz olacağı duyuruldu. Uygulamanın belediyeye bağlı toplu ulaşım araçlarında geçerli olacağı bildirildi.

Muğla’da da benzer bir uygulama planlandı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında toplu taşıma araçlarının kadınlar için gün boyunca ücretsiz hizmet vereceği açıklandı.

Niğde Belediyesi'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Halk Otobüslerinin tamamının kadınlar için ücretsiz olduğunu açıkladı.

