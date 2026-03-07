Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında evinde Manisa Futbol Kulübü'nü 8-1 mağlup etti ve son 12 maçta 12 galibiyet alarak liderliğini sürdürdü.

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında lider Erzurumspor FK, orta sıralarda yer alan Manisa Futbol Kulübü'nü konuk etti.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Sakaryaspor farklı kazandı: 11 maçlık hasret sona erdi

Erzurum'da oynanan müsabakayı ev sahibi, 8-1'lik skorla kazandı.

Erzurumspor'un 35 yaşındaki golcü oyuncusu Eren Tozlu, maça 3 gol 2 asist yaparak damga vurdu.

Bu sonuçla birlikte ligde son haftalarda 12'de 12 yapan Erzurumspor FK, 63 puana yükseldi ve liderliğini devam ettirdi. Manisa FK ise 40 puanla 10. sırada kaldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası