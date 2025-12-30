Şubat ayında 59 yaşına girecek olan ve dünyanın en yaşlı profesyonel futbolcusu unvanını elinde bulunduran Kazuyoshi Miura, Japonya 3. Ligi ekiplerinden Fukushima United ile haziran ayına kadar kiralık sözleşme imzaladı.

Dünyanın en yaşlı profesyonel futbolcusu olan ve aynı zamanda Japon futbolunun simge isimlerinden Kazuyoshi Miura, kariyerine bir sezon daha eklemeye hazırlanıyor. “King Kazu” lakaplı tecrübeli futbolcu, yeni anlaşmasıyla birlikte beş yıl aranın ardından Japon futbolunun ilk üç liginde yeniden forma giyme şansı yakalayacak.

Profesyonel kariyerine 1986 yılında Brezilya temsilcisi Santos’ta başlayan Kazuyoshi Miura, 41. sezonu için sahalara dönüyor. Son olarak geçen sezonu dördüncü lig ekibi Atletico Suzuka’da kiralık olarak geçiren Miura, yedi maçta toplam 69 dakika süre alırken gol katkısı sağlayamadı.

"BİRLİKTE TARİH YAZALIM"

Yeni transferi sonrası açıklamalarda bulunan Miura, futbola olan tutkusunun yaşla birlikte değişmediğini vurgulayarak, “Kaç yaşında olursam olayım futbola olan tutkum aynı. Bana bu fırsat verildiği için çok minnettarım. Takımıma katkı sağlamak için her şeyimi ortaya koyacağıma söz veriyorum. Gelin birlikte tarih yazalım” ifadelerini kullandı. Yokohama FC ile sözleşmesi bulunan Miura için bu transfer, 2022’den bu yana gerçekleşen dördüncü kiralık anlaşma oldu. Tecrübeli oyuncu, 2005 yılında katıldığı Yokohama FC formasıyla ise 2020’den bu yana resmi bir maçta süre alamadı.

Kariyeri boyunca İtalya, Hırvatistan ve Avustralya’da da forma giyen Miura, Japonya Milli Takımı’nda 89 maçta 55 gol kaydetti. Milli kariyeri 2000 yılında sona eren efsane oyuncu, Japonya’nın 1998 Dünya Kupası kadrosuna alınmamasıyla da uzun süre gündemde kalmıştı.

HEDEFİ 60 YAŞINA KADAR SAHALARDA KALMAK

60 yaşına kadar futbol oynamayı hedeflediğini daha önce dile getiren Miura, geçtiğimiz sezonun ardından Japonya bölgesel liglerine düşülmesinin ardından “yeni bir meydan okumaya hazır olduğunu” belirtti.

Miura’nın yeni takımı Fukushima United, geçen sezon Japonya 3. Ligi’nde 20 takım arasında 10. sırada yer aldı. Tecrübeli futbolcunun sahaya çıkıp çıkmayacağı ve alacağı süre ise sezon ilerledikçe netlik kazanacak.

