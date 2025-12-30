Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), geride bırakmaya hazırlandığımız 2025 yılının en iyi hakemlerini açıkladı. Geçtiğimiz sezon Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde düdük çalan isim de listede yer aldı.

IFFHS, 2025 yılının en iyi 10 hakemini belirledi. Süper Lig'de 24 Şubat 2025 tarihinde oynanan ve 0-0 sonuçlanan Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasını yöneten Sloven hakem Slavko Vincic de listeye girdi. İşte 2025 yılının en iyi hakemleri...