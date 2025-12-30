2025 yılının en iyi 10 hakemi: Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yöneten isim de listede
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), geride bırakmaya hazırlandığımız 2025 yılının en iyi hakemlerini açıkladı. Geçtiğimiz sezon Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde düdük çalan isim de listede yer aldı.
IFFHS, 2025 yılının en iyi 10 hakemini belirledi. Süper Lig'de 24 Şubat 2025 tarihinde oynanan ve 0-0 sonuçlanan Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasını yöneten Sloven hakem Slavko Vincic de listeye girdi. İşte 2025 yılının en iyi hakemleri...
1- Clement Turpin (Fransa): 65 puan
2- François Letexier (Fransa): 55 puan
2- Szymon Marciniak (Polonya): 55 puan
4- Istvan Kovacs (Romanya): 54 puan
5- Michael Oliver (İngiltere): 53 puan
6- Felix Zwayer (Almanya): 45 puan
7- Slavko Vincic (Slovenya): 41 puan
8- Alireza Faghani (Avustralya) 25 puan
8- Maurizio Mariani (İtalya): 25 puan
10- Sandro Scharer (İsviçre): 12 puan