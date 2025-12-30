Championship ekiplerinden Hull City, Premier Lig hayalini gerçeğe dönüştürmek için emin adımlarla ilerliyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu takım, son olarak şampiyonluk adayı Middlesbrough'yu deplasmanda 1-0 yenerken; İngiliz basınında Türk iş insanı ile canlı bağlantılar gerçekleştirildi.

Hull City, Championship'te şampiyonluk yarışının en güçlü adaylarından biri olarak gösterilen Middlesbrough'yu 1-0 mağlup etti. Hull City'nin art arda aldığı başarılı sonuçlarla birlikte kulübün sahibi Acun Ilıcalı da gündeme geldi.

Acun Ilıcalı

PLAY-OFF MÜCADELESİ

Son 5 karşılaşmada 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Hull City, 24 maç sonunda puanını 41'e yükseltirken; Premier Lig'e katılım yolunda play-off mücadelesi için güçlü bir aday haline geldi.

İngiltere spor basını, ligin 4'üncü sırasındaki Hull City'nin yükselen performansına geniş yer ayırdı. Ülkenin en büyük spor platformlarından TalkSport ve Sky Sports, Başkan Acun Ilıcalı ile canlı bağlantılar gerçekleştirdi.

