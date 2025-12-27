Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Championship'te başarılı bir sezon geçiriyor. Premier Lig'e yükselme mücadelesi veren Hull City'nin, Fenerbahçe'nin milli yıldızına talip olduğu iddia edildi.

Championship'te 23 maç sonunda topladığı 38 puanla 4'üncü sırada bulunan Hull City, Premier Lig için play-off potasında yer alıyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibinin, kadrosunu Fenerbahçe'den önemli bir isimle güçlendirebileceği öne sürüldü.

Acun Ilıcalı

BONSERVİS BEKLENTİSİ 10 MİLYON EURO

Sözcü'de yer alan habere göre, Hull City, Fenerbahçe'de 2,5 aydır kadro dışı olan İrfan Can Kahveci'ye talip oldu. Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği ve sarı-lacivertlilerin bu transferden 10 milyon euro bonservis beklediği ifade edildi.

İrfan Can Kahveci

12 MAÇTA GOL VE ASİSTİ YOK

Sarı-lacivertli kulüp ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan İrfan Can Kahveci, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 maça çıktı. Güncel piyasa değeri 4,5 milyon euro olarak gösterilen 30 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremedi.

