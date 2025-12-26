Fenerbahçe'nin 1 Eylül'de Paris Saint Germain'den 7,5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Marco Asensio, sarı-lacivertli forma altında sergilediği performansla adından söz ettiriyor. İspanyol kulübü, güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen 29 yaşındaki yıldız için transferi için harekete geçerken; Fenerbahçe'nin bonservis beklentisi de ortaya çıktı.

Fenerbahçe'ye yaz transfer döneminde imza atan Marco Asensio, Süper Lig'de 13 maçta 8 gol ve 5 asist, Türkiye Kupası'nda ise bir maçta bir gol kaydetti. Ülkesinde sık sık gündem olan İspanyol yıldız, transfer listelerine girmeye başladı.

Marco Asensio

VILLARREAL YENİDEN DEVREDE

HT Spor'un İspanyol basınından Fichajes'ten aktardığı habere göre; Villarreal, Fenerbahçe'de başarılı bir sezon geçiren Asensio'yu kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

Villarreal'in, 29 yaşındaki oyuncunun Paris Saint-Germain'den ayrılmaya karar verdiğinde de La Liga'ya geri dönmeye ikna etmeye çalıştığı ancak teklifin sportif veya mali beklentileri karşılamadığı belirtildi.

"SPORTİF PROJELERE LİDERLİK EDECEK OYUNCU"

Marco Asensio'nun Türkiye'de sergilediği performansın, Villarreal'in yıldız ismi gelecek sezon sportif projelerine liderlik edecek ideal oyuncu olarak görme düşüncesini pekiştirdiği ifade edildi.

Asensio, Fenerbahçe formasıyla 3 kulvarda 19 maçta 1422 dakika süre aldı

BONSERVİS BEKLENTİSİ 25 MİLON EURO

Fenerbahçe'nin, en belirleyici oyuncularından biriyle kolay kolay yollarını ayırmaya niyetli olmadığı ve Asensio'nun ayrılışının değerini 20 ila 25 milyon euro arasında belirlediği belirtildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası