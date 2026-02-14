Tekirdağ'da gece yarısı bir otomobil kaldırım üzerindeki demir direğe çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücünün olay yerinden kaçtığı belirlendi.

Gece saat 03.00 sıralarında semt pazarının kurulduğu Çobançeşme Mahallesi Güldalı Sokak üzerinde seyir halindeki bir otomobil kaldırım üzerindeki pazarcıların branda germek için kullandığı demir direğe çarptı.

Otomobil demir direğe saplandı! Sürücüsü kayıplara karıştı

SÜRÜCÜ KAÇTI

Kaza sonrası vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Trafik ekipleri, olay yerinde yaralı ya da araç sürücüsünün olmadığını tespit etti.

Hurdaya dönen araç tedbir amaçlı çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılarak yediemin otoparkına konuldu.

