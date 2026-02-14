İhlas Haber Ajansı
Tekirdağ'da 4 araç birbirine girdi! 1 yaralı
Tekirdağ Çorlu'da hafif ticari araç ile ara yoldan gelen bir otomobil çarpıştı. Hafif ticari aracın savrularak park halindeki araçlara çarpmasıyla 4 araç zarar görmüş oldu. Kazada 1 kişi hafif yaralandı.
Gece saat 03.00 sıralarında Salih Omurtak Caddesi üzeri Eski Hastane ışıklar mevkiinde seyreden hafif ticari araç ile ara yoldan gelen bir otomobil çarpıştı.
1 KİŞİ YARALANDI
Kaza sonrası savrulan hafif ticari araç park halindeki araçlara çarptı. 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi hafif yaralandı.
