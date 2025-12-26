F.Bahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, uyuşturucu soruşturmasında adli kontrol şartıyla bırakıldı. Savcılıkta verdiği ifadenin ardından serbest kalan ve koridorda alkışlarla karşılanan Saran, adliyeden gözyaşlarıyla ayrıldı. Soluğu kulüpte alan F.Bahçe Başkanı kurmaylarıyla transfer gündemini masaya yatırdı…

Uyuşturucu soruşturması kapsamında önceki gün kulüpte başkanlık makamında gözaltına alınan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, dün jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi ve ifadesi alındı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada Saran’ın ‘Uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma ve uyuşturucu kullanma suçlarından gözaltına alındığı’ belirtilmişti. Saran yaklaşık iki saat ifade verdikten sonra savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başkan, haftada iki gün imza verecek. Sadettin Saran’ın serbest bırakılması adliye içindeki yöneticiler ve dışarıdaki taraftarlar tarafından bayram coşkusuyla kutlandı.

SIRA TRANSFERE GELDİ

Koridorlarda Fenerbahçeli yöneticilerin alkışlarıyla karşılanan Saran, duygulandı ve gözyaşlarını tutamadı. Yönetici Ali Gürbüz ve Ertan Torunoğulları “Türk adaletinin en doğru kararını vereceğine hiç kuşkumuz ve şüphemiz yoktu. Bugün o karar çıktı, başkanımız serbest. Biz yönetim kurulu adına bütün taraftarlarımıza soğukkanlı ve duyarlı davrandıkları için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. Saran, sonrasında soluğu kulüpte aldı. Kulübe girişte de alkışlarla karşılanan Saran, sonrasında ikinci yarı transfer operasyonları için kolları sıvadı. Kurmaylarıyla bir toplantı yapan Saran, çalışmalara hız verilmesini istedi.

İLK SIRADA GORETZKA

Fenerbahçe’de başkan Sadettin Saran’ın adli kontrol şartıyla serbest kalmasının ardından gündem hızla futbola döndü. Yönetim camiaya verdiği şampiyonluk sözünü tutmak için gaza bastı. Anlaşma sağlanmasına rağmen yüksek bonservis bedeli sebebiyle Joey Veerman’dan vazgeçen sarı lacivertliler, AS Gazetesi'nin Galatasaray için de yazdığı Leon Goretzka’ya yeniden yöneldi. 15 milyon avroluk piyasa değeriyle makul bir hedef olarak görülen Goretzka’da problem çıkması hâlinde, sarı lacivertiler, Ajax’ın 23 yaşındaki Hollandalısı Kenneth Taylor’a yönelecek.

MUSABA’NIN FORMASI HAZIR

Fenerbahçe’nin transferini resmiyete dökmek için 2 Ocak’ı beklediği Anthony Musaba’nın ilk sınavını 6 Ocak’ta Samsunspor’a karşı vermesi bekleniyor. Domenico Tedesco, fiziksel olarak hazır olan ve iyi bir sezon geçiren Musaba’yı hemen ilk on bire monte etmeyi planlıyor. Bu arada Samsunspor, Musaba’nın disiplin ihlallerini kayıt altına alındığını açıkladı.

TALİSCA’NIN KEYFİ YERİNDE

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Anderson Talisca, kariyerini Fenerbahçe’de sürdürmek istiyor. Sarı lacivertlilerin 6 milyon avro yıllık ücretle yeni mukavele teklif etmeye hazırlandığı sambacı, Brezilya’ya dönmeyi düşünmediğini belirtirken, “Şu an hedefim Fenerbahçe ile şampiyon olmak” dedi.

